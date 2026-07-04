"Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti!" Željko pokazao kako se živelo na srpskom dvoru stotinama godina pre nego što je Amerika uopšte otkrivena (FOTO)
Na prostoru raške oblasti gde je nekada stvarana prva srpska država, u selu Progorelica smeštenom na uzvišenju na samo 15 kilometara od Kraljeva, zahvaljujući entuzijasti i velikom zaljubljeniku u srpsku istoriju, Željku Košaninu, nastao je jedinstven muzej Krstovgrad.
Ovo mesto vraća vas u srednji vek, u doba Nemanjića. Tu sve podseća na srpske vladare. Originali iz srednjeg veka, ali i replike njihovog prestola, trpeze vitezova i posuđe od brušenog poludragog kamenja samo su delić kolekcije koja se krije u Krstovgradu.
- Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti, i zbog toga treba da čuvamo svoj identitet. Ovaj muzej je Srbija u malom. Svim predmetima koje imamo ovde sa najviše poštovanja prilaze stranci, koji su željni znanja o našem narodu. Kad i kako je nastala prva država, ko je bio tvorac. Kako se živelo.. Mi smo ti na kojima ostaje da sačuvamo svoju kulturu, veru i istoriju i da je prikazujemo drugim narodima - kaže za RINU Željko.
On je preko 30 godina skupljao sve eksponate, sada ih ima oko 5.000, a ova raskošna kolekcija jedna je od najvećih na Balkanu. U Košaninovoj zbirci nalaze se mačevi, štitovi, sekire, noževi, krune, srednjovekovne knjige, skulpture, ikone, porcelanski escajg, ali i skulpture Ivana Meštrovića i Jovana Soldatovića, Rubensove i Kaloove slike, porculan sa engleskog dvora, srebrni escajg iz hotela Ric iz Pariza i mnogi drugi vredni predmeti.
- Nije slučajno što je baš ovde nikao Krstovgrad, jer upravo na ovom području stvarana je prva srpska država. Ovo mesto sa sobom nosi zaista posebnu energiju, pogled puca u beskraj, a svaki dan se ovde čuju zvona manastira Žiča. Ovde možete sesti za trpezu i imati osećaj kao da ste vitez iz srednjeg veka. Na ulazu u muzej postavljen je veliki beli krst i statua Svetog Save. Svaki predmet ima svoju priču i svoj značaj, a čitav ovaj kompleks samo jedan motiv i cilj - čuvanja tradicije i istorije - naglasio je tvorac Krstovgrada.
Željko i njegova supruga Nataša su kustosi ove jedinstvene kolekcije i rado dočekuju goste u ovoj pravoj kulturno - istorijskoj riznici.
Nedaleko od ovog turističkog kompleksa u dolini jorgovana nalazi se i Jerinin grad, mesto neustrašivih ratnika, tvrđavu koju je igradio Uroš I, kako bi zaštitio zadužbine Nemanjića, Sopoćane i Studenicu.
Kurir.rs/RINA