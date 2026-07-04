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Na prostoru raške oblasti gde je nekada stvarana prva srpska država, u selu Progorelica smeštenom na uzvišenju na samo 15 kilometara od Kraljeva, zahvaljujući entuzijasti i velikom zaljubljeniku u srpsku istoriju, Željku Košaninu, nastao je jedinstven muzej Krstovgrad.

Ovo mesto vraća vas u srednji vek, u doba Nemanjića. Tu sve podseća na srpske vladare. Originali iz srednjeg veka, ali i replike njihovog prestola, trpeze vitezova i posuđe od brušenog poludragog kamenja samo su delić kolekcije koja se krije u Krstovgradu.

- Mi smo jedan od najstarijih naroda na planeti, i zbog toga treba da čuvamo svoj identitet. Ovaj muzej je Srbija u malom. Svim predmetima koje imamo ovde sa najviše poštovanja prilaze stranci, koji su željni znanja o našem narodu. Kad i kako je nastala prva država, ko je bio tvorac. Kako se živelo.. Mi smo ti na kojima ostaje da sačuvamo svoju kulturu, veru i istoriju i da je prikazujemo drugim narodima - kaže za RINU Željko.

1/4 Vidi galeriju Muzej Krstovgrad i njegov tvorac i kustos Željko Košanin Foto: RINA

On je preko 30 godina skupljao sve eksponate, sada ih ima oko 5.000, a ova raskošna kolekcija jedna je od najvećih na Balkanu. U Košaninovoj zbirci nalaze se mačevi, štitovi, sekire, noževi, krune, srednjovekovne knjige, skulpture, ikone, porcelanski escajg, ali i skulpture Ivana Meštrovića i Jovana Soldatovića, Rubensove i Kaloove slike, porculan sa engleskog dvora, srebrni escajg iz hotela Ric iz Pariza i mnogi drugi vredni predmeti.

- Nije slučajno što je baš ovde nikao Krstovgrad, jer upravo na ovom području stvarana je prva srpska država. Ovo mesto sa sobom nosi zaista posebnu energiju, pogled puca u beskraj, a svaki dan se ovde čuju zvona manastira Žiča. Ovde možete sesti za trpezu i imati osećaj kao da ste vitez iz srednjeg veka. Na ulazu u muzej postavljen je veliki beli krst i statua Svetog Save. Svaki predmet ima svoju priču i svoj značaj, a čitav ovaj kompleks samo jedan motiv i cilj - čuvanja tradicije i istorije - naglasio je tvorac Krstovgrada.

Muzej Krstovgrad i njegov tvorac i kustos Željko Košanin Foto: RINA

Željko i njegova supruga Nataša su kustosi ove jedinstvene kolekcije i rado dočekuju goste u ovoj pravoj kulturno - istorijskoj riznici.

Nedaleko od ovog turističkog kompleksa u dolini jorgovana nalazi se i Jerinin grad, mesto neustrašivih ratnika, tvrđavu koju je igradio Uroš I, kako bi zaštitio zadužbine Nemanjića, Sopoćane i Studenicu.