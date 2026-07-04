Slušaj vest

Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gost večerašnje emisije je Dimitrije Dadić, instruktor padobranstva.



Više od 12.000 skokova, tri decenije u vazduhu, američka takmičenja, svetska prvenstva i nastupi pred desetinama hiljada ljudi. Od pripadnika 63. padobranske brigade do čoveka koji danas obučava američke marince, mornaričke foke i rendžere, njegov život je dokaz da se snovi ostvaruju onda kada hrabrost postane navika.

Kao član elitnog demonstracionog tima Fastrax, nastupa na velikim sportskim događajima i aeromitinzima širom Sjedinjenih Država, poslednjih godina postao je prepoznatljiv po tome što uz američku zastavu ponosno nosi i srpsku trobojku na američkom nebu.



Njegova karijera nije samo priča o spektakularnim skokovima. Takmičio se u disciplini pilotiranja padobranom, osvojio titulu šampiona SAD i izborio plasman na najveća međunarodna takmičenja, gde predstavlja Srbiju među najboljim padobrancima sveta.

Posebno mesto zauzima i manifestacija „Balkanski skok prijateljstva“, koju godinama podržava i na kojoj je izveo jedan od najupečatljivijih demo skokova sa ogromnom srpskom zastavom od 108 kvadratnih metara, simbolično spajajući Srbiju i Ameriku na nebu.

Večeras ćemo čuti kako izgleda život čoveka koji svakodnevno pomera granice, šta je potrebno da biste postali deo svetske padobranske elite i zašto kaže da je, uprkos svim uspesima, tek na početku svog puta.



Gost večerašnje emisije je Dimitrije Dadić, instruktor padobranstva.