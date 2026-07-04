- Pre 87 godina, mlada trudnica je poranila da iz Milićevog sela ode do Požege (nešto više od 7 kilometara) i da kupi neophodne namirnice za kuću, jer beba samo što nije stigla. U povratku, pošto je prešla tatojevačku ravnicu, prešla preko reke i par stotina metara godovičkog puta, to se iznenada desilo-pod grmom, kraj puta - rodila se moja majka. Kada je dobila malo snage, sa bebom je prešla do kuće u kojoj ju je prihvatila gazdarica te kuće, okrepila nju i bebu i posle kraćeg odmora, moja baka Dobrinka je sa malim zamotuljkom i namirnicama produžila put do kuće. Takve su bile u to vreme te žene-junaci. I, evo, danas slavimo 87. rođendan moje majke, uz želju da nam bude srećna i zdrava i da još dugo budemo zajedno - napisala je Milka, a njena objava nije samo rođendanska čestitka već i podsetnik na generacije žena koje su, bez mnogo izbora, nosile porodicu na svojim plećima.