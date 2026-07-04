Pojačan saobraćaj na pojedinim graničnim prelazima: Evo gde se večeras najviše čeka
Na pojedinim graničnim prelazima zabeležen je pojačan intenzitet saobraćaja. Veće kolone formirane su na izlazu iz Srbije na prelazima Preševo i Gradina, dok se na Horgošu duže čeka pri ulasku u Srbiju. Na Batrovcima nema većih zadržavanja.
Na graničnom prelazu Preševo formirana je veća kolona putničkih vozila na izlazu iz Srbije. U suprotnom smeru, odnosno pri ulasku u zemlju, trenutno nema zadržavanja.
Slična situacija zabeležena je i na graničnom prelazu Gradina, gde je pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije. Na ulazu u zemlju nema zadržavanja.
Na graničnom prelazu Batrovci trenutno nema većih gužvi niti dužih zadržavanja u oba smera.
Na graničnom prelazu Horgoš zabeležena su veća zadržavanja pri ulasku u Srbiju. Na izlazu iz zemlje trenutno nema većih gužvi.