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Na pojedinim graničnim prelazima zabeležen je pojačan intenzitet saobraćaja. Veće kolone formirane su na izlazu iz Srbije na prelazima Preševo i Gradina, dok se na Horgošu duže čeka pri ulasku u Srbiju. Na Batrovcima nema većih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Preševo formirana je veća kolona putničkih vozila na izlazu iz Srbije. U suprotnom smeru, odnosno pri ulasku u zemlju, trenutno nema zadržavanja.

Slična situacija zabeležena je i na graničnom prelazu Gradina, gde je pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije. Na ulazu u zemlju nema zadržavanja.

Na graničnom prelazu Batrovci trenutno nema većih gužvi niti dužih zadržavanja u oba smera.

Na graničnom prelazu Horgoš zabeležena su veća zadržavanja pri ulasku u Srbiju. Na izlazu iz zemlje trenutno nema većih gužvi.

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