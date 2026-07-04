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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da je ministarstvo i ove godine opredelilo sredstava za letovanje dece iz socijalno ugroženih porodica u odmaralištu Crvenog krsta u Baošiću.

"Srbija grli svu decu i sve porodice, bez razlike. Danas smo, opredeljujući 6 miliona dinara, nastavili kontinuitet podrške programu za letovanje, odmor i rehabilitaciju dečice iz socijalno ugroženih porodica koja će boraviti u odmaralištu u Balošićima, odmaralištu koje pripada Crvenom krstu, nedaleko od Herceg Novog, i biće prilike da ih i ove, kao i prethodne godine, obiđemo i vidimo na koji način oni provode svoje vreme", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: