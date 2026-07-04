Ministarka Đurđević Stamenkovski: I ove godine opredelili smo sredstava za letovanje dece iz socijalno ugroženih porodica - 6 miliona dinara
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da je ministarstvo i ove godine opredelilo sredstava za letovanje dece iz socijalno ugroženih porodica u odmaralištu Crvenog krsta u Baošiću.
"Srbija grli svu decu i sve porodice, bez razlike. Danas smo, opredeljujući 6 miliona dinara, nastavili kontinuitet podrške programu za letovanje, odmor i rehabilitaciju dečice iz socijalno ugroženih porodica koja će boraviti u odmaralištu u Balošićima, odmaralištu koje pripada Crvenom krstu, nedaleko od Herceg Novog, i biće prilike da ih i ove, kao i prethodne godine, obiđemo i vidimo na koji način oni provode svoje vreme", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Mislim da je to jedan lep gest i nastavak programa koji sasvim sigurno, možda naizgled ne znači mnogo, ali za tu decu to jedno leto potpuno menja viziju čitavog života, jer oni osećaju pripadnost, osećaju podršku, osećaju zaštitu, i na kraju krajeva, tu se sklapaju i prijateljstva koja će im značiti tokom čitavog života. I snaga jedne države meri se prema tome kako nastupa prema najstarijima i prema najmlađima".