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Čačak – Rampa na pružnom prelazu u Ulici Sime Sarage u Čačku je uklonjenja, stoga se vozačima koji prolaze preko tog prelaza savetuje dodatan oprez i pažnja.

O uklanjanju rampe, kako kažu meštani, nadleženo preduzeće se nije oglašavalo, pa su građani zbunjeni jer nisu zatekli nikakvo obaveštenje.

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Foto: RINA

- Godinama ovuda prolazimno i rampa je uredno radila, sada smo primetili da je nema. To može predstavljati problem ljudima koji su navikli samo da se upravljaju prema tome da li je rampa spuštena ili podignuta. Svakako stoji znak stop, tako da dobro pogledajte pre nego što pređete pružni prelaz, kaže za RINU jedan od Čačana koji živi u blizini.

Građani očekuju da nadležni što pre postave odgovarajuće obaveštenje i privremenu signalizaciju, kao i da javnost informišu zbog čega je rampa uklonjena i da li je reč o privremenom stanju ili trajnoj izmeni režima na ovom pružnom prelazu.

Kurir.rs/RINA

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