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Brzom reakcijom spasilaca na plaži Olimpik Biču u Olimpskoj regiji u Grčkoj, u blizini Paralije, spaseno je troje turista iz Srbije nakon što se njihov čamac prevrnuo u moru, usled čega su svi završili u vodi.

Incident se dogodio u petak ujutru, kada su dva odrasla lica i jedno maloletno dete bili u vožnji čamcem. Iz za sada neutvrđenih razloga, čamac se prevrnuo, a svi putnici pali su u more i pozvali u pomoć, prenosi Instagram stranica Grčka info.

Prevrtanje je primetio spasilac sa kule broj 17 i radio vezom odmah obavestio spasilački čamac koji je patrolirao tim delom obale.

Na lice mesta stigla i Obalska straža

Posada spasilačkog čamca bezbedno je izvukla dve osobe iz vode i prevezla ih do obale. Treća osoba, koja je ujedno bila vlasnik čamca, u početku je odbila da se ukrca, želeći da ostane uz svoje plovilo.

Kasnije je pokušao da vrati čamac u prvobitni položaj, ali nije uspeo, pa je zatražio pomoć spasilaca da ga odvuku do obale.

Na lice mesta stigli su i pripadnici grčke Obalske straže, koji su učestvovali u akciji, nakon čega je čamac bezbedno izvučen na obalu.

U ovom incidentu srećom niko nije povređen, a lučko odeljenje sprovešće istragu kako bi utvrdilo tačan uzrok prevrtanja čamca.

Kurir/Blic/Grčka info

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