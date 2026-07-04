Zbog radova na redovnom održavanju autoputa, u ponedeljak će između Velike Plane i Požarevca biti zatvorene zaustavna i vozna traka u smeru ka Beogradu.
Društvo
JP "Putevi Srbije" izdalo važno saopštenje za vozače: U ponedeljak zatvaranje dve trake na autoputu između Velike Plane i Požarevca
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Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da će u ponedeljak, 6. jula, zbog radova koji će trajati od 9 do 14 časova biti zatvorene zaustavna i vozna traka na autoputu između Velike Plane i Požarevca.
Saobraćaj na autoputu će se, kako se dodaje u večerašnjem saopštenju, u smeru od Niša ka Beogradu odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će ostale trake biti zatvorene u dužini od najmanje 400 metara.
Radovi na redovnom održavanju autoputa će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Kurir.rs/Beta
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