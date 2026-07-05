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Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima, uz moguća duža zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Horgoš

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Foto: AMSS kamere printscreen

Svaka nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja, navodi AMSS.

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim stanicama nema zadžavanja vozila.

Prelaz Bogorodica, Severna Makedonija, ka Evzoniju 

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Foto: uzivokamere.com

Kurir.rs/AMSS kamere