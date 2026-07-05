Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno.
stanje na putevima
GUŽVE NA GRADINI VEĆE NEGO NA PREŠEVU, KOLONAMA NEMA KRAJA! Pogledajte šta vas čeka na granici ako danas idete na more, ovako je na prilazu Evzoniju (FOTO)
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Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima, uz moguća duža zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Horgoš
Foto: AMSS kamere printscreen
Svaka nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja, navodi AMSS.
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Na naplatnim stanicama nema zadžavanja vozila.
Prelaz Bogorodica, Severna Makedonija, ka Evzoniju
Foto: uzivokamere.com
Kurir.rs/AMSS kamere
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