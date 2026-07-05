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Egipat je jedna od retkih destinacija koja u jednom putovanju uspeva da spoji hiljade godina istorije sa savremenim luksuznim odmorom. Zemlja faraona, piramida i drevnih hramova danas je podjednako poznata po beskrajnim peščanim plažama, toplom Crvenom moru i resortima koji gostima pružaju vrhunski komfor tokom cele godine. Upravo taj spoj kulture, prirode i odmora čini Egipat destinacijom kojoj se putnici rado vraćaju.

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Na obali Crvenog mora nalazi se Hurgada, jedno od najpoznatijih egipatskih letovališta, koje je od nekadašnjeg ribarskog mesta izraslo u moderan turistički centar. Kristalno čisto more, živopisni koralni grebeni i bogat podvodni svet čine je jednom od najpoželjnijih destinacija za ljubitelje kupanja, snorkelinga i ronjenja. Istovremeno, uređene promenade, marine, restorani i brojni izleti pružaju dovoljno sadržaja i onima koji žele aktivan odmor van hotelskog kompleksa.

Foto: Promo

Upravo u takvom ambijentu nalazi se Hilton Hurghada Plaza 5★, hotel koji se izdvaja prepoznatljivim kvalitetom usluge, savremenim dizajnom i Hilton standardom. Smešten je na oko 8 km od Sakale, starog turističkog centra Hurgade, i oko 13 km od aerodroma, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele da spoje opuštanje na plaži sa istraživanjem grada.

Hotel je u potpunosti renoviran i ponovo otvoren 2019. godine. Kompleks čine glavna zgrada sa šest spratova i aneks objekat u kojem su smeštene premium sobe, dok ukupno raspolaže sa 495 moderno uređenih smeštajnih jedinica. Kao jedan od prvih i najpoznatijih hotela u Hurgadi, Hilton Hurghada Plaza godinama opravdava reputaciju mesta na kojem su kvalitet usluge, udobnost i pažljivo osmišljeni sadržaji u prvom planu.

Foto: Promo

Posebnu vrednost hotelu daje njegova privatna peščana plaža. Jedan njen deo izlazi na koralni greben koji privlači ljubitelje podvodnog sveta, dok je drugi uređen kao prostrana kupališna zona sa postepenim ulaskom u more, pogodna za bezbrižno uživanje tokom čitavog dana. Gostima su bez doplate na raspolaganju ležaljke, suncobrani i peškiri, a dodatni komfor pružaju sef i USB priključak koji se nalaze na svakom suncobranu.

Smeštajne jedinice uređene su u savremenom stilu i opremljene svim sadržajima potrebnim za prijatan boravak. Sve sobe imaju klima-uređaj, SAT LCD televizor, mini-bar, sef, Wi-Fi internet, ketler sa setom za pripremu kafe i čaja, kao i moderno kupatilo sa kadom i tuš-kabinom. Gostima su na raspolaganju standardne, deluxe, premium i superior sobe sa pogledom na more, kao i prostrani duplex smeštaj i apartmani namenjeni onima koji žele dodatni komfor. Deluxe i Guest/Standard sobe nemaju balkon ili terasu, već velike panoramske prozore od poda do plafona.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je All Inclusive i podrazumeva doručak, ručak i večeru na bazi samoposluživanja u glavnom restoranu Rostrata, uz bogat izbor internacionalnih i lokalnih specijaliteta. Tokom dana gostima su dostupne užine, kolači, kafa, čaj i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Ljubitelji različitih ukusa mogu jednom tokom sedmodnevnog boravka, uz prethodnu rezervaciju, bez doplate večerati u jednom od à la carte restorana – Lophelia Seafood, Turkuaz ili WOK Asian Restaurant. Celokupnu gastronomsku ponudu upotpunjuju brojni barovi i lounge prostori, među kojima su Lobby Bar Coquina, Bluefin Pool Bar, Sands Beach Bar, Snack Moray Bar & Lounge, Poseidon Cafe i Anaconda Lounge, gde se u večernjim satima organizuje zabavni program uz DJ muziku.

Porodice sa decom pronaći će veliki broj sadržaja prilagođenih najmlađima. Dečiji klub, igralište, animacije, bazen sa manjim aqua parkom, dečiji meni, kao i Clownfish Aqua Park i Kids Area, omogućavaju da i najmlađi gosti svakodnevno uživaju u aktivnostima prilagođenim svom uzrastu.

Foto: Promo

Gostima su na raspolaganju dva velika otvorena bazena, uključujući renovirani Bluefin Pool, bazen za decu, tereni za odbojku, stoni tenis, fitness centar, svakodnevne sportske aktivnosti i animacioni programi. Za potpuno opuštanje tu je veliki SPA centar, dok je korišćenje teretane uključeno u cenu boravka.

Hilton Hurghada Plaza 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele da spoje prepoznatljiv kvalitet Hilton usluge, privatnu peščanu plažu i sadržajan odmor u jednom od najlepših letovališta Egipta. Bilo da putujete kao par, sa porodicom ili prijateljima, ovde vas očekuje odmor ispunjen suncem, morem i komforom po kojem je Hilton prepoznatljiv širom sveta.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.