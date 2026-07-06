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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetoj mučenici Agripini, ranohrišćanskoj svetiteljki koja je život položila za veru u Hrista i ostala upamćena kao primer hrabrosti, istrajnosti i nepokolebljive vere.

Sveta Agripina živela je u 3. veku u Rimu, u vreme kada su hrišćani bili izloženi teškim progonima. Još kao mlada odlučila je da svoj život posveti Hristu, odbijajući da se odrekne vere uprkos pritiscima tadašnjih vlasti.

Zbog svoje privrženosti hrišćanstvu izvedena je pred sud, gde je od nje zahtevano da prinese žrtvu paganskim bogovima. Agripina je to odlučno odbila, zbog čega je bila podvrgnuta surovim mučenjima. I pored teških stradanja ostala je čvrsta u svojoj veri, a prema crkvenom predanju, nakon mučenja predala je svoju dušu Gospodu.

Njeno telo su, prema predanju, tajno preuzele tri hrišćanke i prenele na Siciliju, gde je sahranjena. Nad njenim grobom ubrzo su počela da se događaju brojna isceljenja i čuda, zbog čega je Sveta Agripina postala jedna od posebno poštovanih svetiteljki u tom delu hrišćanskog sveta.

Verovanja na današnji dan

Pravoslavni vernici joj se mole za zdravlje, duhovnu snagu i istrajnost u životnim iskušenjima. Smatra se zaštitnicom onih koji trpe nepravdu i svih koji se bore da sačuvaju veru i dostojanstvo. Na današnji praznik vernici odlaze u crkvu, pale sveće i upućuju molitve Svetoj Agripini, podsećajući se da vera, hrabrost i istrajnost mogu nadvladati i najveća iskušenja. Njeno mučeništvo i danas predstavlja snažno svedočanstvo odanosti Hristu i spremnosti da se istina i vera brane bez obzira na cenu koju je potrebno platiti.

Da li žene moraju da nose maramu u crkvi Foto: Shutterstock

Veruje se da žene današnji praznik treba da provedu u miru, da odu do crkve i zapale sveću Svetoj Agripini i izgovore molitvu.

“Ovčica Tvoja Isuse, Agripina, zove silnim glasom: “Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe.” Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.”

Veruje se da će na ovaj način svaka muka biti olakšana, a svaka iskrena želja ispunjena.