Društvo
Da li će Mrdićeva prijava Agenciji za sprečavanje korupcije protiv Nenadića ozdraviti srpsko pravosuđe? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Da li će Mrdićeva prijava Agenciji za sprečavanje korupcije protiv Nenadića ozdraviti srpsko pravosuđe?
Da li otkrivena velika ruska vojna baza na granici s Finskom i zatvaranje granica sa EU slute potpuni preokret u geopolitici Rusije?
Zašto sveprisutnog rasizma i njegove dubine postanemo svesni tek na velikim sportskim događajima?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.
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