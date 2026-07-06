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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Spomen ikone Presvete Bogorodice Vladimirske, jedne od najpoštovanijih i najčuvenijih ikona u pravoslavnom svetu, kojoj se vekovima pripisuju brojna čudesna isceljenja i zaštita od neprijatelja.

Prema crkvenom predanju, ikonu je naslikao sveti apostol i jevanđelista Luka na dasci od stola za kojim su obedovali Gospod Isus Hristos, Presveta Bogorodica i pravedni Josif. Kasnije je preneta iz Jerusalima u Carigrad, a početkom 12. veka dospela je u Rusiju, gde je postala jedno od najvećih duhovnih svetinja.

Naziv Vladimirska dobila je po gradu Vladimiru, u kojem je dugo čuvana, pre nego što je preneta u Moskvu. Vernici veruju da je upravo pred ovom ikonom narod više puta bio spasen od velikih opasnosti, zbog čega je postala simbol Božje zaštite i zastupništva Presvete Bogorodice.

Crkva posebno proslavlja ovaj praznik u znak sećanja na čudesna izbavljenja od neprijateljskih najezdi. Predanje govori da su se stanovnici usrdno molili pred Vladimirskom ikonom u trenucima velikih iskušenja, nakon čega su neprijateljske vojske odustajale od napada ili se povlačile.

Foto: Spc.rs

Na ikonama je Presveta Bogorodica predstavljena kako nežno privija Hrista uz svoje lice, što simbolizuje majčinsku ljubav, milosrđe i saosećanje prema celom ljudskom rodu. Ovaj prikaz poznat je kao "Umilenje" i jedan je od najprepoznatljivijih tipova bogorodičnih ikona u pravoslavnoj tradiciji.

Verovanja i običaji

Na današnji praznik vernici odlaze u hramove, pale sveće i upućuju molitve Presvetoj Bogorodici za zdravlje, mir, zaštitu porodice i duhovnu snagu. Posebno joj se obraćaju oni koji prolaze kroz teške životne trenutke, verujući u njeno zastupništvo pred Gospodom.

Ovaj praznik podseća na snažnu veru u pomoć Presvete Bogorodice i njenu ulogu zaštitnice hrišćana, čije se molitve, prema predanju Crkve, neprestano uznose za spas i utehu svih koji joj se obraćaju iskrenim srcem.