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Narednih dana očekuje se prijatnije vreme, uz dnevne temperature uglavnom od 25 do 31 stepen, bez povratka velikih vrućina. Povremeno će biti smene sunca i oblaka, a mestimično su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije narednih dana dnevna temperatura biće ispod ili oko 30 stepeni.

- Naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 25 do 31 stepen - saopštio je RHMZ.

Vreli dani i tropske noći

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, naveo je na svom Fejsbuku da sledeće nedelje ponovo kreću vrućine na zapadu i jugozapadu Evrope.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

- Toplotna kupola jača i donosi zapadnoj Evropi maksimume oko 40 stepeni. Novi toplotni talas počinje kod nas sredinom jula kada će maksimalne temperature biti u opsegu između 35 i 40 stepeni. Za sada još uvek postoje šanse da u trećoj dekadi jula imamo i maksimume preko 40 stepeni, a možda se desi i neko čudo pa se termometar ipak zaustavi na 40. podeljku. Otvorite prozore, širom izluftirajte i rashladite stanove, naročito u velikim gradovima jer drugi deo jula obeležiće tropske noći i vreli dani - naveo je Ristić.

Biometeorološka prognoza Osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primena adekvatne zaštite od UV zračenja. Dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je na Fejbuku da će u sredu na kratko biti toplije, uz maksimume do oko 30 stepeni. Zatim sledi još jedno prolazno naoblačenje, ređa pojava pljuskova i novo osveženje.

- U četvrtak se maksimumi očekuju od 18 do 26 stepeni. Od petka ponovo malo toplije, ali za sada se do polovine meseca ne vidi povratak velikih vrućina, očekuju se prijatne noći i dnevne maksimumi od 25 do 32 stepena. Signal za moguće osveženje uz padavine za sada postoji oko 18. jula - zaključio je Čubrilo.