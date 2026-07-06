Društvo
Institut za transfuziju poziva humane građane: Krv se danas prikuplja na brojnim mestima širom Srbije
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Požarevac - Dom Crvenog krsta 8-14 časova
- Smederevo - Sportska hala Smederevo 8-14 časova
- Inđija - Dom zdravlja, od 8 do 11 časova
- Gajdobra - Biblioteka, od 8 do 10.30 časova
- Gložan - Dom kulture, od 11 do 13 časova
- Vrbas - Crveni krst, od 8 do 11 časova
- Pančevo - transfuziomobil ispred Lidla, od 10 do 13 časova
- Sremska Mitrovica - Bolnica, od 10 do 13 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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