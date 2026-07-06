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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

Požarevac - Dom Crvenog krsta 8-14 časova

Smederevo - Sportska hala Smederevo 8-14 časova

Inđija - Dom zdravlja, od 8 do 11 časova

Gajdobra - Biblioteka, od 8 do 10.30 časova

Gložan - Dom kulture, od 11 do 13 časova

Vrbas - Crveni krst, od 8 do 11 časova

Pančevo - transfuziomobil ispred Lidla, od 10 do 13 časova

Sremska Mitrovica - Bolnica, od 10 do 13 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.