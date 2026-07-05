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Jedan snimak sa letovanja u Albaniji bio je dovoljan da zapali društvene mreže u regionu i pokrene raspravu!

Snimak koji je obišao region prikazuje trenutak u kojem turisti iz Srbije, tokom boravka na albanskom primorju, isprobavaju i kupuju kapu "keče" sa simbolom crnog orla. Ovaj kratak video ubrzo je postao viralan.

Snimak izazvao brojne reakcije

Dok je za jedne reč o uobičajenom istraživanju lokalnih običaja, drugi u ovome vide nepotrebno zalaženje u osetljive teme. Na društvenim mrežama odmah su se formirala dva potpuno suprotstavljena tabora.

Foto: Instagram/predajnik_beograd

- Snimak koji je obišao region, izazvao je raspravu na društvenim mrežama. Nakon što je Albanac primetio da porodica sa malom decom komunicira na srpskom, snimio je trenutak kada isprobavaju, a zatim i kupuju kapu sa crnim orlom, poznatiju kao "keče". Dok jedni opravdavaju ovaj čin kao sastavni deo svakog putovanja, drugi osuđuju postupak roditelja - navodi se na Instagram stranici "Predajnik Beograd".

Foto: Instagram/predajnik_beograd

Pojedini smatraju da kupovina suvenira ne nosi nikakvu skrivenu poruku, već predstavlja isključivo uspomenu sa odmora.

- Deca ko deca. Njima je bio zanimljiv oblik kape. Ništa strašno jer su deca sama uzela kape. Da su odrasli to stavili deci ili sebi na glavu onda bi to bilo drugo nešto - napisao je jedan korisnik.

- Ovo su Pazarci znam taj naglasak! U Pazaru su većina Albanci ali se deklarisu kao bošnjaci.

- A da gledate malo svoja posla?

- To što roditelji pričaju na srpskom ne znači da su srpske nacionalnosti - navodi se u jednom od komentara.

- Ovo Srbi nisu, to je sigurno! Mozda jesu iz Srbije, ali Srbi nisu - neki su od komentara koji su opravdavaju kupovinu keče.

Oprečne reakcije "Keče" je inače tradicionalna bela kapa od filca koja se smatra jednim od simbola albanske nacionalne kulture i tradicije. Međutim, na društvenim mrežama i u javnosti na Balkanu, ova kapa, a naročito njene moderne verzije sa crnim dvoglavim orlom, često se ne posmatra samo kao folklorni detalj, već kao izražen nacionalni i politički simbol. Zbog kompleksne i osetljive istorije srpsko-albanskih odnosa, upotreba i kupovina ovakvih obeležja među domaćim turistima redovno izaziva oprečne reakcije i debate na internetu.

Mišljenja su podeljena

Sa druge strane, našao se deo javnosti koji smatra da specifičan istorijski kontekst i odnosi na Balkanu ipak zahtevaju određenu dozu obazrivosti.

- Sram vas bilo!

- Stidite li se svojih predaka?! - pisali su korisnici koji oštro osuđuju postupak porodice koja živi u Srbiji.

Foto: Instagram/predajnik_beograd

Za pojedine je ova kupovina vid provokacije, drugi su pak navodili da nikako nisu smeli da kupe kape... Mišljenja su podeljna.