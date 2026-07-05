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Na plodnim oranicama sela Trnava kod Čačka počela je sezona proizvodnje kupusa i paprike od kojih će se tokom jeseni praviti zimnica. U dolini Zapadne Morave radilo se bez predaha, a čitave porodice zajedno sa sezonskim radnicima bile su angažovane kako bi povrće vrhunskog kvaliteta na vreme stiglo do velikih trgovinskih lanaca širom Srbije.

O svemu je za Kurir televiziju izveštavala novinarka Gordana Injac, dok su o izazovima ovogodišnje proizvodnje, očekivanjima od prinosa i stanju na tržištu govorili proizvođači Filip Vasilić i Duško Vasilić.

Sezona proizvodnje kupusa i paprike u Trnavi kod Čačka

Kako je objašnjeno, na parcelama u Trnavi ovih dana radilo se od jutra do mraka, a mladi poljoprivrednik Filip Vasilić, koji je i budući inženjer, primenjivao je znanje stečeno na fakultetu u proizvodnji kupusa i paprike, ali i u zaštiti zasada od visokih temperatura.

Vasilić je detaljno opisao kako izgleda trenutna proizvodnja i koje vrste kupusa se sade.

Filip Vasilić Foto: Kurir Televizija

- Trenutno rasađujemo kupus koji će stići početkom septembra, odnosno sredinom septembra. To nije ni rani, ni onaj jesenji kupus koji ide u kace, već je prvenstveno za svežu potrošnju. Imamo i kupus koji ide u kupusare i dalje na kišenje, koji takođe ranije stiže. Kroz određene agrotehničke mere, orošavanje, dobre sisteme navodnjavanja i primenu đubriva, i stajskog i mineralnog, mi pomažemo da biljke lakše podnesu ove vrućine, jer bi same teško mogle da izdrže - objasnio je Filip Vasilić.

Kako je dalje navedeno, na gazdinstvu je posao bio organizovan tako da svi članovi porodice učestvuju u proizvodnji, a tokom sezone angažovani su i sezonski radnici.

Duško Vasilić Foto: Kurir Televizija

- Ja imam tri sina, supruga i ja, nas petoro smo stalno uključeni. Svi radimo i pored toga što smo zaposleni u firmama, posle posla i vikendom radimo na imanju. Kad god treba, angažujemo i dodatne ljude, obično četiri do pet njih dođe da pomogne, naravno sve se to plati. Posao je ogroman i naporan, ustajemo u pet ujutru, a ležemo oko jedanaest uveče, i to svaki dan - istakao je Duško Vasilić, opisujući svakodnevni ritam rada.

Dodao je i da proizvođači već sada prate kretanje cena, iako je neizvesno šta će se desiti do berbe.

- Ja bih voleo da znam koja će cena biti, onda bih bio miran i ja i moja porodica. Mogao bih da planiram veću proizvodnju i ne bih zavisio od prekupaca koji obaraju cenu. Nisam preterano optimističan za ovu godinu, jer je loše krenula. Trenutno je kupus oko 15 dinara na veliko, krompir oko 35, a paprika iz plastenika oko 100 dinara. Videćemo šta će biti do kraja - naveo je Duško.

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