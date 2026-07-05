Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podseća da će se od sutra Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima naći pred narodnim poslanicima.

"Ovo je još jedan važan korak ka tome da ljudi koji danonoćno brinu o svojim najmilijima dobiju priznanje i podršku koju zaslužuju", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Pred nama je važan period, a ja verujem da će ovaj zakon doneti promene koje će mnogim porodicama značiti više sigurnosti, dostojanstva i oslonca".

Ne propustitePolitikaUJEDINJENA SRBIJA - NOVA NACIONALNA PARADIGMA! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Ozbiljna država ne bira između ekonomskog razvoja i nacionalne politike
Milcia 1.jpg
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski: I ove godine opredelili smo sredstava za letovanje dece iz socijalno ugroženih porodica - 6 miliona dinara
Screenshot 2026-07-04 190507.jpg
DruštvoĐurđević Stamenkovski potpisala ugovor o saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih: Ugovori potpisani sa svih 22 saveza - ministarstvo opredelilo 268 miliona dinara
Screenshot 2026-07-03 180111.jpg
PolitikaĐILAS SE NADA DA ĆE EVROPA DA KAŽE: "DRAGANE, DOĐI"... Đurđević Stamenkovski: To tako ne biva, jer narod se pita (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski