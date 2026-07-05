Društvo
Od sutra Predlog zakona o roditeljima negovateljima pred narodnim poslanicima! Đurđević Stamenkovski: Za više sigurnosti, dostojanstva i oslonca
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podseća da će se od sutra Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima naći pred narodnim poslanicima.
"Ovo je još jedan važan korak ka tome da ljudi koji danonoćno brinu o svojim najmilijima dobiju priznanje i podršku koju zaslužuju", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Pred nama je važan period, a ja verujem da će ovaj zakon doneti promene koje će mnogim porodicama značiti više sigurnosti, dostojanstva i oslonca".
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