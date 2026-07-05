Društvo
Na izlazu iz Srbije duža čekanja putničkih vozila: Gradina tokom večeri najopterećeniji granični prelaz
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Putnička vozila čekaju 70 minuta na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina, dok je na Preševu zadržavanje 35 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretna vozila na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata na graničnom prelazu Šid i sat vremena na Batrovcima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
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