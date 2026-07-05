Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredni period, uz najavu promenljivih vremenskih prilika i temperatura u granicama proseka.
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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredni period, uz najavu promenljivih vremenskih prilika i temperature u granicama proseka.
Do kraja dana promenljivo oblačno, u Sremu, na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najavio je RHMZ.
Narednih dana temperatura ispod ili oko 30°C
Naredne sedmice promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice.
Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 32 °C, stoji u najavi RHMZ.
Kurir.rs
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