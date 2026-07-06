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Auto moto savez Srbije (AMSS) je savetovao vozačima da, zbog sezone godišnjih odmora na put kreću isključivo odmorni i da voze oprezno.

Naveli su i da svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja.

AMSS je dodao da na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom automobili čekaju jedan sat da izađu iz Srbije.

Kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju jedan sat a u Šidu četiri sata da napuste Srbiju, dodaje AMS.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", navodi se.