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S toplijim danima stižu nam i nepozvani gosti koji neretko pokvare uživanje na terasi, u dvorištu ili u bašti. Pčele, ose i stršljeni u potrazi za hranom sve češće dolaze u blizinu naših domova, a prva reakcija većine ljudi jeste panično mahanje rukama u pokušaju da ih oteraju.

Stručnjaci upozoravaju da je ovo jedna od najvećih i najopasnijih grešaka, jer tako samo dodatno provocirate insekte! Umesto toga, savetuju nekoliko potpuno prirodnih metoda koje provereno deluju, a ne nose nikakav rizik po vas.

Među svim letnjim napastima posebno se izdvajaju stršljeni, čiji ubod može biti izuzetno bolan, a za alergične osobe i opasan po život. Kako biste ih držali što dalje od svog doma, donosimo vam prirodne trikove koje preporučuju stručnjaci za dezinsekciju.

Šta najviše privlači stršljene

Stručnjaci sa portala The Exterminators ističu da stršljene najviše privlače:

Slatki mirisi i otvorena pića (sokovi, pivo)

Prezrelo i trulo voće

Mesta na kojima mogu da pronađu vodu ili zaklon

Zbog toga se najčešće zadržavaju u blizini terasa, balkona i u baštama, i to tokom najtoplijeg dela leta kada su im kolonije najaktivnije i kada intenzivno tragaju za hranom.

Najmoćnije prirodno oružje: Ulje paprene metvice

Jedna od najefikasnijih metoda jeste upotreba eteričnog ulja paprene metvice (nane). Istraživanja pokazuju da ono može biti podjednako efikasno kao i skupi hemijski repelenti iz prodavnice.

Recept za sprej: Nekoliko kapi ulja paprene metvice pomešajte sa vodom i malom količinom običnog deterdženta za sudove. Smesu sipajte u bočicu sa raspršivačem i poprskajte mesta na kojima ste primetili stršljene.

Ukoliko nemate mentu, odlično će poslužiti i eterična ulja eukaliptusa, kedra ili nima.

Foto: Shtterstock

Napravite sami kućnu zamku od 4 sastojka

Još jedna genijalna metoda jeste izrada jednostavne i jeftine zamke. U veću posudu ili kantu sipajte vodu, dodajte malo deterdženta za sudove, šećer i sirće. Miris sirćeta i šećera će privući stršljene, a kada upadnu u posudu, zbog deterdženta koji smanjuje površinsku napetost vode više neće moći da izađu.

Najjednostavniji trik koji možete primeniti odmah zahteva samo dve stvari iz kuhinje. Prerežite limun na pola i u svaku polovinu zabodite po 10 do 12 celih karanfilića (klinčića).

Ostavite ovako pripremljen limun na sto ili mesto gde sedite. Nama će ovaj miris biti prijatan i osvežavajući, ali stršljeni ga organski ne podnose i bežaće od njega!

Posadite ove biljke – one su prirodni štit

Određene biljke mogu poslužiti kao živi štit oko vaše terase jer stršljeni beže od njihovog mirisa. Najbolje je da u saksije posadite:

Mintu (nanu) i bosiljak

Timijan i pelin

Citronelu, kadifice i muškatle (pelargonije)

Iako nijedna biljka ne može stopostotno da spreči dolazak insekata, drastično će smanjiti njihovo zadržavanje u vašoj blizini. Takođe, obavezno vodite računa da u dvorištu ne ostavljate ostatke hrane i da kante za smeće uvek budu čvrsto zatvorene.