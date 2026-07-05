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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio kulturno-obrazovni kamp pod nazivom “Mostovi kulture i jezika” u Novom Pazaru.

Svečanom otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je program ovogodišnjeg letnjeg kampa u Novom Pazaru veoma sadržajan i sveobuhvatan i dodao da se u tom gradu oseća posebna energija - gostoprimstvo, mladost, rad, preduzetnički duh, kultura i toplina po kojoj je ovaj kraj prepoznatljiv širom Srbije.

1/8 Vidi galeriju Đorđe Milićević otvorio kamp za dijasporu u Novom Pazaru Foto: Marija Blagojević

Novi Pazar ima posebno mesto u našoj zemlji, rekao je ministar Milićević i dodao da je to grad u kome se vekovima susreću različite vere, kulture, jezici i običaji: grad u kome se tradicija čuva, a život uvek ide napred.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je Novi Pazar pravo mesto za kamp koji nosi naziv “Mostovi kulture i jezika” i dodao da ovde mostovi nisu samo reč u nazivu programa, jer oni žive kroz susrete ljudi, kroz poštovanje vere i običaja, kroz jezik, muziku, hranu, tradiciju i svakodnevni život.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio važnost održavanja letnjeg kampa u Novom Pazaru i podsetio da se prvi put organizuje u tom gradu.

Više od 450 dece i mladih iz regiona i dijaspore ima priliku da upozna Novi Pazar i Rašku oblast, da uče o jeziku, kulturi, tradiciji, istoriji i običajima, rekao je ministar Milićević i dodao da je pored obrazovanja podjednako važno i druženje, razgovor, kao i građenje novih prijateljstava.

Ministar Đorđe Milićević je učesnicima kampa rekao da su došli u deo Srbije koji ima duboke istorijske korene, duhovnost i kulturu naše zemlje i dodao da su deca imala priliku da posetite velike svetinje i mesta koja su važna za istoriju ovog prostora - Đurđeve stupove, Petrovu crkvu i Sopoćane, ali i Altun-alem džamiju, jedan od najvažnijih simbola kulturnog i verskog nasleđa Novog Pazara.

Upravo je to velika vrednost ovog kraja: ovde se istorija, kultura i vera ne posmatraju samo kroz knjige i spomenike, već kroz život ljudi, međusobno poštovanje, susrete i zajednički život, naglasio je ministar Milićević i dodao da je Srbija država Srba, Bošnjaka i svih njenih građana - ona je naša zajednička kuća.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je zato važno da se mladi ljudi od malih nogu uče da poštuju svoje, ali i da razumeju i poštuju druge i dodao da naziv kampa “Mostovi kulture i jezika” najbolje opisuje ono što se ovde zaista živi - da su jezici, kultura i tradicija mostovi razumevanja.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da veruje da će ovaj kamp nastaviti da se organizuje u Novom Pazaru i u narednim godinama i dodao da će deca iz Novog Pazara sa sobom poneti lepe uspomene i veliko iskustvo.