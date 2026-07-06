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U jeku sezone godišnjih odmora, kada mnogi odlaze na put i ostavljaju svoje domove prazne, raste i rizik od provala. Zato je važno na vreme preduzeti mere zaštite kako bi stan ili kuća bili bezbedni dok ste odsutni.

Kako građani mogu da zaštite svoju imovinu i bez brige odu na godišnji odmor, za emisiju "Redakcija", govorila je Isidora Milosavljević, generalni sekretar DB Centra.

- Veoma je važno sprovesti preventivne mere kako ne bismo postali meta provalnika dok smo odsutni. Postoji nekoliko jednostavnih saveta koji mogu značajno da smanje rizik od provale. Najbolje je da ključ od stana ili kuće ostavite osobi od poverenja, koja će povremeno dolaziti, otvoriti prozore, uključiti televizor, izvaditi poštu i isprazniti sanduče. Na taj način ostavlja se utisak da neko boravi u domu, što može odvratiti provalnike i smanjiti mogućnost da stan ili kuća budu tipovani - rekla je Milosavljević.

Isidora Milosavljević, generalni sekretar DBA centra Foto: Kurir Televizija

Najčešće greške koje olakšavaju posao provalnicima

Kako je navela, pojedine navike tokom odlaska na odmor mogu odati da je dom prazan, ali i istakla je da postoje efikasni načini da se rizik od provale značajno smanji.

- Jedna od najvećih grešaka je spuštanje roletni i ostavljanje kuće ili stana u tom stanju tokom čitavog odmora. To je jasan signal da u objektu nema nikoga i da je pogodan za provalu. Pored toga, veoma efikasna zaštita su video-nadzor i alarmni sistemi. Iako predstavljaju veće ulaganje, oni značajno povećavaju bezbednost doma i često odvraćaju provalnike - kaže ona.

Milosavljević je upozorila da neoprezno korišćenje društvenih mreža tokom godišnjeg odmora može povećati rizik od provale i savetovala je dodatni oprez prilikom deljenja sadržaja.

- Nešto što nesvesno radimo, a što takođe može privući lopove su društvene mreže. Provalnici često prate aktivnosti na društvenim mrežama, pa objavljivanje fotografija sa odmora ili označavanje lokacije jasno pokazuje da niste kod kuće. Zbog toga je preporuka da sa objavljivanjem fotografija sačekate do povratka sa putovanja. Tako ćete smanjiti rizik da neko iskoristi informacije koje ste sami podelili, naročito jer često nismo ni svesni ko sve ima pristup našem profilu i može predstavljati potencijalni rizik za našu imovinu - za emisiju "Redakcija", zaključila je Milosavljević.

02:12 Evo kako da bezbedno odete na odmor i zaštitite imovinu: Stručnjaci otkrili najveće GREŠKE zbog kojih provalnici znaju da ste na odmoru! Izvor: Kurir televizija

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