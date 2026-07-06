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Posle intenzivnog saobraćaja tokom vikenda, danas je na putevima u Srbiji prisutan nešto manji broj vozila, a umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Horgoš

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Batrovci

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Foto: AMSS kamere printscreen

Nema dužih zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju četiri, a na prelazu Batrovci dva sata.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na drugim prelazima nema zadržavanja.

Bogorodica, Severna Makedonija ka Evzoniju

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Foto: Uživokamere.com

Kurir.rs/Beta

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