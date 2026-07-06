Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje.
gužve na granici
NA BATROVCIMA NIKOG, NA HORGOŠU BEZ GUŽVE: Kolone na Preševu i Gradini za more! Pogledajte kako je na izlazu iz Severne Makedonije pred ulazak na Evzoni (FOTO)
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Posle intenzivnog saobraćaja tokom vikenda, danas je na putevima u Srbiji prisutan nešto manji broj vozila, a umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).Horgoš
Foto: AMSS kamere printscreen
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.
Batrovci
Foto: AMSS kamere printscreen
Nema dužih zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju četiri, a na prelazu Batrovci dva sata.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Na drugim prelazima nema zadržavanja.
Bogorodica, Severna Makedonija ka Evzoniju
Foto: Uživokamere.com
Kurir.rs/Beta
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