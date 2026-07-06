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Letovanje u inostranstvu za jednu porodicu iz Srbije pretvorilo se u neprijatno iznenađenje kada su, iako su smeštaj u Nei Poriju rezervisali i uplatili još u januaru, po dolasku saznali da apartman ne postoji i da se za prvu noć moraju sami snaći. Osim ovakvih situacija, putnici se tokom sezone suočavaju i sa brojnim drugim rizicima - od krađa iz automobila i ometača signala, do upozorenja o mogućim napadima i upotrebi sprejeva za omamljivanje.

Kako da se zaštitimo pre nego što kliknemo "rezerviši", kome da verujemo, šta pokriva osiguranje, a šta ne, za emisiju "Redakcija", govorili su Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije i - stručnjak za osiguranje.

- Najčešći problem je zapravo propust samih putnika, jer se u velikom broju slučajeva radi o ljudima koji ne putuju preko turističkih agencija. Ove godine, nažalost, zabeležen je veliki broj žalbi i prevara, upravo zato što ljudi sami organizuju putovanja preko različitih platformi i društvenih mreža, često zbog uštede od svega 10-15 evra. Problem nastaje kada po dolasku nemaju smeštaj ili ne znaju gde će prenoćiti, pa se situacija dodatno komplikuje, posebno za porodice - rekao je Lainović.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turističke industrije Srbije Foto: Kurir Televizija

Zašto je važno birati proverene organizatore putovanja?

Kako je istakao, organizacija putovanja preko turističkih agencija pruža znatno veću sigurnost i mogućnost zaštite u slučaju problema, za razliku od aranžmana dogovorenih putem društvenih mreža.

- Zato stalno apelujemo: sve što se organizuje preko turističkih agencija je jedino 100 odsto sigurno. Razlog je što svaka agencija ima polisu osiguranja ili bankarsku garanciju, čime su putnici zaštićeni. Ukoliko dođe do problema sa smeštajem ili uslugom, putnici imaju pravo da po povratku u Srbiju pokrenu postupak - najpre preko agencije, a potom i preko nadležnih institucija, odnosno turističke inspekcije. Nažalost, preko društvenih mreža nemaju nikakvu zaštitu i mogućnost reklamacije. Upravo tu nastaje najveći problem, zbog čega stalno apelujemo na oprez - kaže on.

Petić-Šobot je za Kurir televiziju objasnila da osiguranje ne pokriva rizike koji proizilaze iz individualnih odluka putnika, već da su za organizaciju i bezbednost putovanja ključne turističke agencije koje kroz svoje polise obezbeđuju zaštitu u slučaju eventualnih propusta tokom realizacije aranžmana.

- Osiguranje ne preuzima rizik prevare niti neodgovornih odluka putnika koji samostalno organizuju putovanje i na sopstvenu odgovornost ulaze u potencijalno rizične aranžmane. Upravo zato postoje turističke agencije koje preuzimaju odgovornost za organizaciju putovanja i bezbednost aranžmana. One, kao profesionalni organizatori, imaju polise osiguranja koje pokrivaju eventualne propuste u organizaciji, odnosno situacije koje mogu neplanirano da se dogode tokom realizacije putovanja, čime se šteta u tim slučajevima nadoknađuje - navela je.

Foto: Kurir Televizija

- Suština je da osiguranje ne pokriva loše odluke ili prevare koje putnici sami naprave u inostranstvu. Stvar je upravo u tome da sami sebi budu dodatna zaštita - da detaljno proveravaju informacije, postavljaju pitanja i koriste proverene kanale, pre svega turističke agencije, jer su one prva linija zaštite. Kao što je praksa pokazala, agencije zbrinjavaju putnike i u nepredviđenim situacijama i upravo zato predstavljaju najsigurniji način organizacije putovanja - za emisiju "Redakcija", objasnila je Petić-Šobot.

02:02 Porodica iz Srbije uplatila smeštaj u Grčkoj u januaru, a dočekao ih KOŠMAR! Lainović i Petić-Šobot iskreno o tome šta osiguranje (ne) pokriva u inostranstvu Izvor: Kurir televizija

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