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Na izlazu iz Srbije jutros su zabeležene pojačane gužve na graničnim prelazima, a prema podacima koje je objavio Auto-moto savez Srbije zadržavanja su trajala od oko trideset minuta pa sve do nekoliko sati, u zavisnosti od prelaza i intenziteta saobraćaja. Formirane su duže kolone vozila, a vozači su čekali na prelazak granice u pojačanom režimu tokom jutarnjih sati.

Foto: D.Š.

Kakvo je trenutno stanje na granicama, proverila je novinarka Kurir televizije Aleksandra Orlić.

Stanje na graničnim prelazima Srbije tokom letnje turističke sezone

Na ulazu u Srbiju zabeležen je pojačan prilivvozila, ali su zadržavanja i dalje minimalna.

- Ono što će sigurno dočekati sve putnike na graničnom prelazu Horgoš 1 danas jeste sunce, temperatura do 30 stepeni i vetar koji je gotovo konstantno prisutan. Slika iza mene govori da ovoga jutra ima velik priliv putnika koji ulaze u Srbiju, ali vozila brzo prolaze kontrolu i nema većih zadržavanja. Granična policija i carina rade punim kapacitetom i sve trake su otvorene kako bi se saobraćaj odvijao što brže - navela je Aleksandra Orlić.

Protok vozila je stabilan, uz povremene talase većeg dolaska putnika.

- Mi smo ovde već oko pola sata i vidi se da se zaista smenjuje veliki broj vozila, ali ono što je važno jeste da nema formiranja dugih kolona. Kontrola se obavlja brzo i zadržavanje se svodi na minimalno potrebno vreme, dok se proveravaju dokumenta i obavlja standardna procedura. To je važno naglasiti jer se ipak radi o jednom od najfrekventnijih prelaza u letnjoj sezoni - dodala je ona.

novinarka Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

Kada je reč o izlasku iz Srbije, nema zadržavanja.

- Kada je u pitanju izlazak iz naše zemlje, tu nemamo ni zadržavanja ni gužvi, tek koliko se obavi rutinska kontrola. Takođe, zbog priliva većeg broja putnika, radno vreme graničnog prelaza Bajmok produženo je do 6. septembra i on vikendom radi od 7 do 24 časa. Treba imati u vidu i da Mađarska vikendom obustavlja teretna vozila preko 7,5 tona, pa ovoga jutra imamo kolonu kamiona dugu oko kilometar i po - objasnila je Orlić.

Dodatno vreme čekanja se mora računati i na ulazu u Evropsku uniju, zbog pojačanih kontrolnih procedura.

- Ono što treba napomenuti jeste da se svakom vremenu čekanja, kada se govori o izlasku iz Srbije ka Evropskoj uniji, treba dodati i vreme čekanja na njihovim graničnim prelazima. Za sada, prema informacijama koje imamo i onome što smo čuli od putnika, nema većih problema i gužvi na severu zemlje - zaključila je Aleksandra Orlić.

04:02 LETNJA SEZONA U PUNOM JEKU: Kakvo je stanje na graničnim prelazima jutros i koliko se čeka na ulazak u EU Izvor: Kurir televizija

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