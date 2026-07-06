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Navodni potez Srba u Grčkoj osvanuo je i u hrvatskim medijima i to uz naslov "Potez srpskih turista razbesnio Grke: 'Ma daj, plati i budi gospodin... Sve bih im to pobacao!', ali ne samo što je snimak od pretprošlog leta, već je i upitno ko su osobe koje su se odlučile na određenu dozu bahatosti.

O čemu se radi? U pitanju je video koji je nedugo po objavi pre dve godine postao viralan što po društvenim mrežama, što po medijima jer je većina pisala o prizoru koji se odigrao u Pefkohoriju, a za koju su kroz komentare okrivljeni Srbi.

Naime, neko je tokom noći ostavio nekoliko peškira da "čuvaju mesto", a na njih pažljivo poslagao kamenje. Autor snimka koji je objavljen na jednoj od najpopularnijih ovdašnjih stranica koje prate i izveštavaju oko raznoraznih situacija u Grčkoj, nije uperio prste u narod sa ovih prostora. Naprotiv, samo je napisao: "A u Pefkohoriju ništa novo i dalje se ovako čuva mesto tokom noći".

Ipak, to je bilo dovoljno da svi odmah pomisle da su u pitanju Srbi. Kako ni tog leta 2024. godine kada je video objavljen nisu mnogo vredeli komentari ljudi koji su navodili da slično rade svi sa Balkana, pa i drugih država, tako izgleda da ne vredi ni ove godine.

No, hrvatski mediji jesu naveli u okviru teksta: "Iako nije poznato ko je ostavio peškire i prostirke, mnogi su pretpostavili da je reč o turistima iz Srbije. 'Kome drugom bi palo na pamet da mu mjesto na plaži čuva peškir pričvršćen kamenjem', 'Ništa novo u Pefkohoriju. I dalje se ovako čuva mesto na plaži tokom noći', pisali su neki". Dakle, pozvali su se na stare i nove komentare ljudi koji su pisali ispod videa.

Podsećanja radi, kada je snimak ugledao svetlost dana pokrenula se masivna i umnogome oštra polemika oko toga da li je korektno ili ne uopšte pomišljati da se tako ostavljaju peškiri da bi se "osiguralo željeno mesto na plaži" naredni dan što je, čini se, tema koja se iznova ponavlja kako leto uzme maha.

Dok neki smatraju da je takav potez potpuno validan i jer "svi to rade", drugi smatraju da je u pitanju lenjost i određena doza bahatosti jer plaža nije ničija svojina.

Osobe koje ostavljaju peškire dobile su i svojevrsni nadimak "peškir turisti", a iako tema neretko počne kao diskusija, deluje kao da se neretko završi raspravom.

Kurir/ Telegraf.rs