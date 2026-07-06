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Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o roditelju-negovatelju, a isti predlog danas je trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima u Narodna skupština Srbije, gde se očekivala rasprava o rešenju koje bi značajno unapredilo podršku porodicama koje svakodnevno brinu o deci sa teškim zdravstvenim problemima i invaliditetom. Zakonskim rešenjem predviđalo se uvođenje statusa roditelja-negovatelja, sa ciljem da se sistemski olakša položaj porodica i obezbedi stabilnija socijalna zaštita.

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O tome šta ovaj zakon konkretno donosi i koliko bi mogao da promeni svakodnevni život roditelja, za Kurir televiziju govorila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Predlog zakona o roditeljima i negovateljima u Srbiji

Milica Đurđević Stamenkovski je objasnila da je zakon rezultat višegodišnje borbe i da predstavlja značajan iskorak u sistemu socijalne zaštite.

- Danas, posle više od decenije borbe roditelja, predlog zakona"Roditelj i negovatelj" stiže u Narodnu skupštinu i to je važna vest za mnoge porodice u Srbiji. Hiljade porodica čekalo je ovo zakonsko rešenje i njegovo stupanje na snagu. Ukoliko većina u parlamentu izglasa zakon, on će stupiti na snagu 1. oktobra 2023. godine - navela je ministarka, kako je prenela.

Ona je objasnila i da je inicijativa pokrenuta još pre više od deset godina, ističući da se tek u novije vreme došlo do konkretnog zakonskog rešenja.

- 2013. godine pojavila se prva inicijativa i tada je počelo da se govori o ovoj temi. Pre toga se o tome gotovo nije ni razgovaralo, ali danas smo sa reči prešli na dela i raduje me što, kao resorni ministar nadležan za socijalnu zaštitu, mogu da obnarodujem odluku Vlade Srbije da usvoji predlog zakona - dodala je.

Ministarka je precizirala da zakon predviđa i konkretna materijalna prava za roditelje-negovatelje, uključujući mesečnu naknadu i doprinose.

ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski. Foto: Kurir Televizija

- Zakon predviđa mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, uz uplatu poreza i doprinosa, odnosno penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja. Ovo su novine u odnosu na prethodna rešenja iz Zakona o socijalnoj zaštiti. Prvi put se sagledava položaj samih roditelja, jer su svi prethodni zakoni bili usmereni isključivo na dete - istakla je.

Ona je, kako je navela, ukazala i na to da pravo neće biti vremenski ograničeno kada je reč o uzrastu deteta, ukoliko postoji potreba za kontinuiranom negom.

- Ovo pravo ostvariće roditelji dece koja koriste uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, bez ograničenja na broj godina. Ukoliko potreba za negom postoji i nakon punoletstva, roditelji će moći da nastave da ostvaruju to pravo - objasnila je ministarka.

Na kraju je dodala da zakon prvi put uvodi i sistemsko priznanje rada roditelja koji godinama brinu o svojoj deci bez radnog staža i socijalne sigurnosti.

- Prvi put sada, i mislim da je ovo istorijski iskorak, oni će imati staž, penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i mogućnost da steknu pravo na penziju kada ispune starosne uslove. Ovo je korak bliže ka tome da se smanji strah i neizvesnost ovih porodica - zaključila je ministarka.

02:30 "NE MOŽE SE SEDETI U NEMANJINOJ!" Milica Đurđević Stamenkovski o novoj akciji i podršci roditeljstvu: Rođeno je više beba! Izvor: Kurir televizija

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