Lopovi u Grčkoj će vam ući u auto, a da ništa ne primetite: Solun, Halkidiki, Tasos... Ovo su mesta gde najviše ordiniraju, kradu čak i obuću
Krađe iz automobila i provale danas su problem sa kojim se ljudi susreću širom sveta, pa ni Grčka nije izuzetak.
Ipak, prema informacijama grčke policije, broj ovakvih slučajeva u turističkim mestima i u Solunu poslednjih godina manji je nego ranije, što smo primetili i kroz mnogo manji broj prijava koje dobijamo od turista.
Verujemo da je razlog to što su ljudi danas oprezniji i bolje informisani. Upravo zato Grčka Info na početku svake sezone redovno upozorava i podseća turiste na najvažnije savete za bezbednije putovanje i boravak u Grčkoj.
Veliki broj ljudi koji nas prati godinama već zna osnovna pravila opreza i upravo zato mnogi nikada nisu imali neprijatna iskustva tokom letovanja.
Kako najčešće dolazi do krađa iz automobila u Grčkoj?
Lopovi se uglavnom ne zadržavaju dugo na mestu krađe. Prema iskustvima turista i policijskim informacijama, obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.
Najčešći scenariji su:
• razbijanje manjeg bočnog stakla
• obijanje brave
• nenasilno otključavanje vozila
• krađa stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži
Posebno su na meti automobili stranih tablica puni kofera i stvari, naročito prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred povratak.
Lopovi veoma dobro znaju gde turisti najčešće staju nakon prelaska granice:
• Lidl
• Jumbo
• IKEA
• veliki tržni centri
• parking kod plaža
• otvoreni parkinzi u centru Soluna
Najvažnije pravilo - ne ostavljajte vredne stvari u automobilu
Čak ni kada izlazite "na pet minuta".
Ne ostavljajte na vidnom mestu:
• novac
• novčanike
• telefone
• tablete i laptope
• foto-aparate i dronove
• pasoše i dokumenta
• torbe
• ključeve
• parfeme
• naočare
Mnogi turisti misle da lopov neće razbiti staklo zbog sitnice. Međutim, dovoljne su čak i obične naočare ili prazna ženska tašna da neko pomisli da u vozilu ima nešto vredno.
Čak i ako ništa ne ukradu, šteta zbog razbijenog stakla ili obijene brave može biti velika i vrlo neprijatna tokom letovanja.
Posebno obratite pažnju vikendom
Na osnovu iskustava turista koji su nam godinama prijavljivali krađe, primetno je da su obijanja automobila češća vikendom, naročito:
• na popularnim plažama
• u beach barovima
• na velikim parkinzima
• tokom smene turista
Veća gužva znači i više potencijalnih meta.
Lokacije na kojima su turisti prijavljivali krađe i obijanja
Ovo ne znači da će vam se nešto dogoditi na ovim mestima, ali svakako treba biti dodatno oprezan.
Prema prijavama turista prethodnih godina, krađe su se dešavale:
• na parkingu marketa Lidl u Nikitiju
• na parkinzima IKEA, Jumbo i One Salonica u Solunu
• kod Bele Kule i u okolini trga Aristotelis
• na parkingu Zejtinlika u Solunu
• na parkingu Waterland aquaparka
• na plažama Orange Beach, Tigania, Karidi, Paradise Kavourotripes, Golden Beach Paliouri i Ark Beach Sarti
• u beach baru Sahara u Nea Irakliji
• na parkingu kod kampa Platanitsi
• na plaži Paradise na Tasosu
• na plaži Aliki na Tasosu
Nemojte pravo sa granice u velike markete
Ovo je jedna od najčešćih grešaka turista. Lopovi veoma dobro znaju da mnogi putnici odmah nakon dolaska u Grčku odlaze u kupovinu dok su im automobili puni kofera, tehnike, novca, pasoša i drugih stvari za letovanje.
Upravo zbog toga marketi uz autoput i veliki supermarketi često postaju mesta na kojima se dešavaju krađe.
Ako već morate u kupovinu odmah po dolasku:
• neka jedna osoba ostane pored automobila
• ne ostavljajte kofere na sedištima
• tehniku i dokumenta nosite sa sobom
Posebno upozorenje za parking kod Zejtinlika
Poslednjih godina više porodica iz Srbije prijavilo je obijanje automobila na parkingu u blizini Srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu.
Na parkingu se povremeno postavlja upozorenje da posetioci ne ostavljaju vredne stvari u vozilima, ali su turisti prijavljivali da su takva upozorenja nekada i uklanjana.
Prema ranijim savetima čuvara groblja Krstimira Tzopasa:
• izbegavajte parking odmah pored groblja
• bezbednije je parkirati kod marketa „My Market“ u blizini
• ako je vozilo puno stvari - ostavite ga u garaži
Posebno budite oprezni ako Zejtinlik posećujete u povratku sa letovanja kada je automobil pun kofera.
Kako lopovi nenasilno ulaze u automobile?
Poslednjih godina turisti su prijavljivali i takozvani "nenasilni ulazak" u automobile.
Scenario uglavnom izgleda ovako:
• vozač parkira automobil
• pritisne dugme za zaključavanje
• udalji se
• po povratku shvati da su stvari ukradene bez tragova obijanja
Prema iskustvima turista i pisanju medija, lopovi ponekad koriste uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja, pa automobil zapravo ostane otključan iako vozač misli da ga je zaključao.
Zbog toga je veoma važno:
• nakon zaključavanja proveriti rukom da li su vrata zaista zaključana
• ne ostavljati vredne stvari u vozilu čak ni u gepeku
• obratiti pažnju ako primetite sumnjive osobe na parkingu
Iskustva turista - ono što se najčešće ponavlja
Mnogo prijava ima sličan obrazac:
• turisti tek stigli na more
• automobil pun stvari
• odlazak u market ili na plažu
• krađa bez tragova obijanja
U Nikitiju su porodicama iz Srbije iz gepeka nestajali koferi, dronovi, telefoni i tehnika vredna više hiljada evra.
U Solunu su turistima razbijana stakla i odnošeni svi koferi, odeća, obuća i dokumenta.
Na Halkidikiju su pojedinim turistima razbijana stakla dok su bili na plaži, čak i kada novac i navigacija nisu bili vidljivi.
Kamperi su takođe poslednjih godina sve češće meta lopova.
Šta uraditi ako vam obiju automobil u Grčkoj?
Ako primetite da je automobil obijen:
• ne dirajte ništa u vozilu
• odmah pozovite grčku policiju na broj 100
• ili otiđite do najbliže policijske stanice
Veoma je važno da dobijete policijski zapisnik, posebno ako:
• su ukradeni pasoši
• su nestale bankovne kartice
• želite prijavu osiguranju
Ako su vam ukradene kartice:
• odmah pozovite banku
• blokirajte kartice
Ako vam je ukraden pasoš:
• sa potvrdom iz policije javite se konzulatu ili ambasadi Srbije u Grčkoj
Kako maksimalno smanjiti rizik od krađe?
Najvažniji saveti:
• ne ostavljajte vredne stvari u automobilu
• ne ostavljajte torbe i kofere na vidnom mestu
• proverite rukom da li je vozilo zaključano
• koristite garaže ili parkinge sa čuvarom
• budite dodatno oprezni na plažama i velikim parkinzima
• ne idite pravo sa granice u kupovinu sa punim automobilom
• po mogućstvu ugradite alarm
Savet: kada izađete iz auta, zatvorite vrata i pritisnite dugme za zaključavanje - rukom podignite kvaku na vratima i tek onda se udaljite.
Kurir/ Grčka info