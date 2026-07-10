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Krađe iz automobila i provale danas su problem sa kojim se ljudi susreću širom sveta, pa ni Grčka nije izuzetak.

Ipak, prema informacijama grčke policije, broj ovakvih slučajeva u turističkim mestima i u Solunu poslednjih godina manji je nego ranije, što smo primetili i kroz mnogo manji broj prijava koje dobijamo od turista.

Verujemo da je razlog to što su ljudi danas oprezniji i bolje informisani. Upravo zato Grčka Info na početku svake sezone redovno upozorava i podseća turiste na najvažnije savete za bezbednije putovanje i boravak u Grčkoj.

Veliki broj ljudi koji nas prati godinama već zna osnovna pravila opreza i upravo zato mnogi nikada nisu imali neprijatna iskustva tokom letovanja.

Kako najčešće dolazi do krađa iz automobila u Grčkoj?

Lopovi se uglavnom ne zadržavaju dugo na mestu krađe. Prema iskustvima turista i policijskim informacijama, obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

Najčešći scenariji su:

• razbijanje manjeg bočnog stakla

• obijanje brave

• nenasilno otključavanje vozila

• krađa stvari iz gepeka dok su turisti u marketu ili na plaži

Posebno su na meti automobili stranih tablica puni kofera i stvari, naročito prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred povratak.

Lopovi veoma dobro znaju gde turisti najčešće staju nakon prelaska granice:

• Lidl

• Jumbo

• IKEA

• veliki tržni centri

• parking kod plaža

• otvoreni parkinzi u centru Soluna

Najvažnije pravilo - ne ostavljajte vredne stvari u automobilu

Čak ni kada izlazite "na pet minuta".

Ne ostavljajte na vidnom mestu:

• novac

• novčanike

• telefone

• tablete i laptope

• foto-aparate i dronove

• pasoše i dokumenta

• torbe

• ključeve

• parfeme

• naočare

Mnogi turisti misle da lopov neće razbiti staklo zbog sitnice. Međutim, dovoljne su čak i obične naočare ili prazna ženska tašna da neko pomisli da u vozilu ima nešto vredno.

Čak i ako ništa ne ukradu, šteta zbog razbijenog stakla ili obijene brave može biti velika i vrlo neprijatna tokom letovanja.

Posebno obratite pažnju vikendom

Na osnovu iskustava turista koji su nam godinama prijavljivali krađe, primetno je da su obijanja automobila češća vikendom, naročito:

• na popularnim plažama

• u beach barovima

• na velikim parkinzima

• tokom smene turista

Veća gužva znači i više potencijalnih meta.

Lokacije na kojima su turisti prijavljivali krađe i obijanja

Ovo ne znači da će vam se nešto dogoditi na ovim mestima, ali svakako treba biti dodatno oprezan.

Prema prijavama turista prethodnih godina, krađe su se dešavale:

• na parkingu marketa Lidl u Nikitiju

• na parkinzima IKEA, Jumbo i One Salonica u Solunu

• kod Bele Kule i u okolini trga Aristotelis

• na parkingu Zejtinlika u Solunu

• na parkingu Waterland aquaparka

• na plažama Orange Beach, Tigania, Karidi, Paradise Kavourotripes, Golden Beach Paliouri i Ark Beach Sarti

• u beach baru Sahara u Nea Irakliji

• na parkingu kod kampa Platanitsi

• na plaži Paradise na Tasosu

• na plaži Aliki na Tasosu

Nemojte pravo sa granice u velike markete

Ovo je jedna od najčešćih grešaka turista. Lopovi veoma dobro znaju da mnogi putnici odmah nakon dolaska u Grčku odlaze u kupovinu dok su im automobili puni kofera, tehnike, novca, pasoša i drugih stvari za letovanje.

Upravo zbog toga marketi uz autoput i veliki supermarketi često postaju mesta na kojima se dešavaju krađe.

Ako već morate u kupovinu odmah po dolasku:

• neka jedna osoba ostane pored automobila

• ne ostavljajte kofere na sedištima

• tehniku i dokumenta nosite sa sobom

Posebno upozorenje za parking kod Zejtinlika

Poslednjih godina više porodica iz Srbije prijavilo je obijanje automobila na parkingu u blizini Srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu.

Na parkingu se povremeno postavlja upozorenje da posetioci ne ostavljaju vredne stvari u vozilima, ali su turisti prijavljivali da su takva upozorenja nekada i uklanjana.

Prema ranijim savetima čuvara groblja Krstimira Tzopasa:

• izbegavajte parking odmah pored groblja

• bezbednije je parkirati kod marketa „My Market“ u blizini

• ako je vozilo puno stvari - ostavite ga u garaži

Posebno budite oprezni ako Zejtinlik posećujete u povratku sa letovanja kada je automobil pun kofera.

Kako lopovi nenasilno ulaze u automobile?

Poslednjih godina turisti su prijavljivali i takozvani "nenasilni ulazak" u automobile.

Scenario uglavnom izgleda ovako:

• vozač parkira automobil

• pritisne dugme za zaključavanje

• udalji se

• po povratku shvati da su stvari ukradene bez tragova obijanja

Prema iskustvima turista i pisanju medija, lopovi ponekad koriste uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja, pa automobil zapravo ostane otključan iako vozač misli da ga je zaključao.

Zbog toga je veoma važno:

• nakon zaključavanja proveriti rukom da li su vrata zaista zaključana

• ne ostavljati vredne stvari u vozilu čak ni u gepeku

• obratiti pažnju ako primetite sumnjive osobe na parkingu

Iskustva turista - ono što se najčešće ponavlja

Mnogo prijava ima sličan obrazac:

• turisti tek stigli na more

• automobil pun stvari

• odlazak u market ili na plažu

• krađa bez tragova obijanja

U Nikitiju su porodicama iz Srbije iz gepeka nestajali koferi, dronovi, telefoni i tehnika vredna više hiljada evra.

U Solunu su turistima razbijana stakla i odnošeni svi koferi, odeća, obuća i dokumenta.

Na Halkidikiju su pojedinim turistima razbijana stakla dok su bili na plaži, čak i kada novac i navigacija nisu bili vidljivi.

Kamperi su takođe poslednjih godina sve češće meta lopova.

Šta uraditi ako vam obiju automobil u Grčkoj?

Ako primetite da je automobil obijen:

• ne dirajte ništa u vozilu

• odmah pozovite grčku policiju na broj 100

• ili otiđite do najbliže policijske stanice

Veoma je važno da dobijete policijski zapisnik, posebno ako:

• su ukradeni pasoši

• su nestale bankovne kartice

• želite prijavu osiguranju

Ako su vam ukradene kartice:

• odmah pozovite banku

• blokirajte kartice

Ako vam je ukraden pasoš:

• sa potvrdom iz policije javite se konzulatu ili ambasadi Srbije u Grčkoj

Kako maksimalno smanjiti rizik od krađe?

Najvažniji saveti:

• ne ostavljajte vredne stvari u automobilu

• ne ostavljajte torbe i kofere na vidnom mestu

• proverite rukom da li je vozilo zaključano

• koristite garaže ili parkinge sa čuvarom

• budite dodatno oprezni na plažama i velikim parkinzima

• ne idite pravo sa granice u kupovinu sa punim automobilom

• po mogućstvu ugradite alarm

Savet: kada izađete iz auta, zatvorite vrata i pritisnite dugme za zaključavanje - rukom podignite kvaku na vratima i tek onda se udaljite.