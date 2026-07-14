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Sve je više upozorenja građana na navodne prevarante koji se predstavljaju kao majstori, uzimaju avans za radove, a zatim nestaju bez traga!

Oštećeni tvrde da, uprkos sudskim postupcima i prijavama, do svog novca često ne uspevaju da dođu.

Jedn čovek po imenu Ivica objavio je na društvenim mrežama svoje iskustvo i upozorio druge da budu oprezni prilikom angažovanja majstora.

Uplatio avans

Kako je naveo, izvesnom L. V. iz Mrčajevaca uplatio je avans za nabavku materijala za izradu drvenog objekta, nakon čega je, kako tvrdi, komunikacija postala sve ređa, da bi on na kraju potpuno prestao da se javlja.

- Prevarant iz Mrčajevaca. Navodno pravi brvnare i objekte od drveta. Uzima pare na ime avansa za materijal, pa onda nestane, ne javlja se, isključuje telefon, laže od danas do sutra. Već četiri godine ga jurim za moje pare i ne mogu da ga nađem - upozorio je Ivica na Fejsbuk stranici "Svi prevaranti na jednom mestu".

Kaže, stigli su i na sud.

- Nije se pojavio nijednom na ročištu. Presuđeno mu je u odsustvu, a on se oglušava i na sudsku odluku. Ne preporučujem nikome da posluje s njim. Bojim se da će završiti kao ja i brojni drugi koji, prema mojim tvrdnjama, još čekaju svoj novac - zaključio je Ivica.

Korisnici su ga upitali zašto je dao novac unapred.

- Apsolutna greška je vaša jer je vreme davanja kapare prošlo! Tada se verovalo na reč, a danas nikome ne treba verovati - navodi se u jednom od komentara.