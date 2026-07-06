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Na društvenim mrežama pojavio se snimak fizičkog nasilja koji se, prema navodima građana, dogodio u subotu u naselju Trkalište u Šapcu kada je žena i uvredama, a onda i fizički napala maloletno dete, što je duboko uznemirilo javnost. O svemu tome obaveštena je policija, tvrde građani.

Prema tvrdnjama očevidaca, žena je nakon kraće rasprave fizički nasrnula na maloletno dete, udarila ga po glavi, ali srećom dete je imalo kacigu na glavi. Uputila mu je i jezive pretnje, a zatim šutirala njegov oboreni električni bicikl.

Na snimku koji je objavila stranica "Vesti Šabac" mogu se čuti i uvrede koje upućuje maloletnom detetu i to na rasnoj osnovi.

Naime, žena koja je u isto vreme na povocu vodila psa, u jednom trenutku se okrenula prema dečaku i počela je agresivno da hoda ka njemu, prvo ga je rukom udarala po glavi, odnosno po kacigi, nakon čega je dete uzviknulo "Šta radiš?".

Ubrzo su usledile teške uvrede od strane žene: "Hoćeš da te ubijem? J.... ti m..u c....sku. Beži tamo, nosi ovaj motor dok ti ga nisam slomila", a potom ga je udarala šakama u glavu.

Kako prenosi stranica "Vesti Šabac", do sukoba je navodno došlo jer je električni bicikl bio neispravan i stvarao buku koja je iznervirala prolaznicu.

O slučaju je, prema dostupnim informacijama, obaveštena i policija.

Uz snimak ovoj stranici je stigla i poruka svedočenja dece koja su bila na licu mesta, a koju su preneli u celosti:

"Vozili smo se biciklima, ali je drugarov bio malo pokvaren i nešto je lupalo na njemu. Ona se iznervirala i gurnula ga sa skutera. Skuter se tom prilikom pokvario, a ona je počela da ga tuče. Udarila ga je 5-6 puta po glavi. Na kraju je obaveštena i policija", navodi se u objavi uz priloženi snimak koji se deli mrežama.