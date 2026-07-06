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Brojni mališani i njihove porodice uživali su u bogatom programu manifestacije "Dani Dunava", koja je i ove godine okupila veliki broj posetilaca u atmosferi ispunjenoj radošću, muzikom i zabavom.

Najmlađi su imali priliku da dožive pravu avanturu vozeći motorne skutere, dok je mađioničar Boki svojim atraktivnim trikovima i iluzijama oduševio publiku svih generacija. Posebne ovacije izazvao je trenutak kada je tokom jedne od svojih tačaka "poletela" i jedna devojčica, što je ispraćeno gromoglasnim aplauzom.

Foto: Turistička organizacija Veliko Gradište

Veliku pažnju privukla je i tradicionalna Porodična šetnja beba, koja je još jednom okupila veliki broj roditelja sa svojim najmlađima. Tokom oba dana manifestacije organizovane su brojne dečje igre, plesni i sportski sadržaji, uz odličnu atmosferu za koju je bio zadužen DJ Ljuba.

Poseban deo programa pripao je vatrogascima, koji su kroz zanimljivu pokaznu vežbu predstavili svoj posao i približili ga najmlađima. Deca su imala priliku da se oprobaju u ulozi malih vatrogasaca, što je izazvalo veliko interesovanje i oduševljenje.

Za spektakularan završetak manifestacije pobrinuo se veliki Pena parti, koji je gradski park pretvorio u pravu letnju oazu ispunjenu penom, muzikom, smehom i nezaboravnom atmosferom.

Foto: Turistička organizacija Veliko Gradište

Manifestacija "Dani Dunava" još jednom je pokazala koliko su ovakvi događaji važni za okupljanje porodica, promociju zdravog i aktivnog boravka u prirodi, kao i negovanje ljubavi prema Dunavu - reci koja vekovima povezuje ljude, gradove i krajeve.