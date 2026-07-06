PONEDELјAK, 06.07.2026. u 13:40 h



Danas promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 °S.



U pojedinim delovima Beograda u narednih sat dva vremena kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom.



VREME NAREDNIH DANA



Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 °S, a najviša od 28 do 32 °S.



U sredu prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i plјuskove uz ređu pojavu grmlјavine. U četvrtak i petak pretežno sunčano. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 °S.