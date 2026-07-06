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U pojedinim delovima Beograda u narednih sat-dva kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom, oglasio se RHMZ s najnovijim saopštenjem upozorivši na pljuskove i grmljavinu.

Inače, RHMZ je za sredinu dana i posle podne najavio mestimično kratkotrajnu kišu i lokalne plјuskovr sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31.

Vreme narednih dana

Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 °S, a najviša od 28 do 32.

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Foto: RHMZ Printscreen

U sredu prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i plјuskove uz ređu pojavu grmlјavine.

U četvrtak i petak pretežno sunčano.

Za vikend i početkom sledeće sedmice promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33.

Kurir.rs/RHMZ

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 Meteorološka najava
PONEDELјAK, 06.07.2026. u 13:40 h

Danas promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 °S.

U pojedinim delovima Beograda u narednih sat dva vremena kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom.

VREME NAREDNIH DANA

Sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 °S, a najviša od 28 do 32 °S.

U sredu prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i plјuskove uz ređu pojavu grmlјavine. U četvrtak i petak pretežno sunčano. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 °S.