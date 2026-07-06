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Visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija trebalo bi da do 15. jula Ministarstvu prosvete dostave podatke o studentima koji ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto troškova školarine za prvi put upisane predmete, odnsno za deo školarine koji je uplaćen do kraj februara 2026. godine.

Ministarstvo prosvete uputilo je dopis visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija i podsetilo ih na njihovu obavezu ažurnog unošenja podataka o studentima u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP.). Od visokoškolskih ustanova je zatraženo da do 7. jula 2026. godine provere da li su svi podaci o studentima uneti u JISP i dat im je rok da unesu potrebne podatke, nakon čega će započeti isplata prve rate školarine studentima koji ostvaruju pravo na povraćaj školarine.

Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđeno je da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini. Pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao i može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.