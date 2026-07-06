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Grob najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske, Spomenka Gostića, našao se na meti morbidne internet prevare!

Naime, društvenim mrežama počela je da kruži fotografija na kojoj je večna kuća ovog dečaka prekrivena ratnom zastavom takozvane Armije BiH.

Međutim, iza ove morbidne fotografije krije se - prevara.

Fotografija je u potpunosti lažna i stvorena je putem veštačke inteligencije (AI), sa očiglednom namerom da se jeftino izmanipuliše emocijama ljudi.

"Ne nasedajte na provokacije mešetara"

Na ovo je upozoreno i na Fejsbuk stranici "Gradska boračka organicija Doboj":

Foto: Fejsbuk Printscreen

- Pozivamo sve građane da ostanu mirni i ne nasjedaju na provokacije raznih mešetara koji po svaku cenu žele da izazovu incidente i nemir u našem društvu. U poslednje vreme društvenim mrežama kruži montirana fotografija spomenika našeg najmlađeg odlikovanog borca, Spomenka Gostića, na kojoj je spomenik prekriven neprijateljskom zastavom. Oštro osuđujemo ovaj sramni čin i izričito napominjemo da je sporna fotografija u potpunosti lažna i stvorena putem veštačke inteligencije (AI). Cilj ovakvih podmetanja je jeftina manipulacija emocijama javnosti i raspirivanje tenzija. Apelujemo na sve da pre deljenja ovakvih sadržaja provere izvore informacija i ne dozvole da postanu oruđe u rukama onih koji žele da naruše stabilnost. Budimo dostojanstveni i odgovorni čuvari uspomene na naše heroje, ne dozvoljavajući zlonamjernim pojedincima da postignu svoje ciljeve - navodi se na stranici.

Ko je bio Spomenko Gostić?

Foto: Printscreen YouTube

Za one koji su zaboravili, ili one koji namerno pokušavaju da ukaljaju njegovo ime, Spomenko Gostić je simbol neustrašivosti, vernosti domovini i stradanja srpskog naroda u proteklom ratu.

Rođen 1978. godine, Spomenko je početkom ratnih sukoba na Ozrenu ostao potpuno sam - majka mu je umrla, a baka je poginula u granatiranju sela od strane muslimanskih snaga. Iako je bio dete, odbio je ponudu da ode i skloni se od rata u Pariz. Umesto toga, izabrao je da ostane sa svojim narodom i vojskom.

Foto: Printscreen YouTube

Postao je vojni kurir i sa konjskom zapregom raznosio je hranu i municiju borcima na prvoj liniji fronta.

Dva puta je ranjavan, ali se svaki put vraćao među suborce.

Poginuo je 20. marta 1993. godine u granatiranju sela Jovići na Ozrenu, a u tom trenutku nije imao ni punih 15 godina.

Foto: Printscreen YouTube

Spomenko Gostić je sahranjen na mesnom groblju u Gornjem Ulišnjaku, a posthumno je odlikovan Medaljom zasluga za narod.