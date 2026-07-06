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Na jednoj od grčkih plaža ovog leta desilo se nešto što je zbunilo i zaprepastilo turiste koji su najoštrije reagovali na ono što su čuli i videli.

Danas je u plićaku mladić pronašao hobotnicu. Moguće da su je talasi, koji su juče popodne bili prilično siloviti, odbacili do plićaka.

Nasukala se ni kriva ni dužna kako se u narodu kaže. Neki turisti su bili preplašeni kada su je ugledali misleći da je u pitanju zmija zbog njenih pipaka. Kada su shvatili da se radi o hobotnici odahnuli su. Mladić koji se tu zatekao i koji očigledno ima empatiju za životinjski svet na kopnu i u vodi pažljivo je izvukao hobotnicu i vratio je u njeno prirodno stanište, u morske dubine.

Tada smo i čuli neverovatnu priču koja je lično mene zgrozila, naljutila i zbog koje sam se zapitala kakvi smo to ljudi?“, priča za Kurir turistkinja koja letuje i ove godine u Grčkoj.

1/6 Vidi galeriju Turisti u Grčkoj ostali u šoku zbog hobotnice u plićaku Foto: T.s.

Ona dodaje da je tada mladić koji je naišao na hobotnicu i spasio je vrativši je u prirodno stanište, rekao da su mu očevici ispričali da je na istoj plaži prethodnih dana u blizini obale pronađena još jedna hobotnica, koja nije vraćena u Egejsko more već su oni koji su je pronašli planirali da od nje naprave čuveni morski specijalitet za večeru.

„Ne mogu da verujem da im se apetit toliko i momentalno otvorio kada su ugledali hobotnicu. Kako im nije žao hobotnice i da li je moguće da na ovakav način pokušavaju da glume svetsku elitu.

Zaprepašćena sam i razočarana i iskreno žao mi je što hobotnica nije vraćena u more, tamo gde i pripada nego će tobož biti kulinarski poduhvat nekih neverovatnih ljudi koji bi da probaju specijalitet i osete ukus hobotnice“, zaključuje na kraju sagovornica Kurira, ime poznato redakciji.