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Pljuskovi su danas u poslepodnevnim satima zahvatili pojedine delove Beograda i doneli kratkotrajno osveženje posle visokih temperatura koje su obeležile početak dana.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), kasno posle podne očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a ponegde i kratkotrajna kiša i pljuskovi.

U pojedinim delovima Beograda kratkotrajna kiša ili pljusak, najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

RHMZ je najavio vremensku prognozu za naredne dane, prema kojoj se očekuje promenljivo vreme sa povremenim sunčanim intervalima, kao i lokalna pojava kratkotrajnih padavina i pljuskova sa grmljavinom u pojedinim predelima Srbije.

Kako najavljuje RHMZ, sutra malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20 °C, a najviša od 28 do 32 °C.

U sredu prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. U četvrtak i petak pretežno sunčano. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 °C, najavio je RHMZ.