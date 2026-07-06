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Dok se svet priprema za jedan od najvažnijih NATO samita od početka rata u Ukrajini, sukobi na terenu ne jenjavaju, naprotiv, postaju sve žešći! Ukrajinske snage izvode napade duboko na ruskoj teritoriji, na meti su rafinerije i vojna infrastruktura, dok Moskva nastavlja snažne raketne i bespilotne udare na Kijev. Istovremeno, uoči samita Alijanse, Kijev od saveznika traži dodatne sisteme protivvazdušne odbrane.

Posebna pažnja usmerena je ka Vašingtonu. Donald Tramp uoči samita poručuje da je kraj rata "bliži nego što ljudi misle", nakon telefonskih razgovora i sa Vladimirom Putinom i sa Volodimirom Zelenskim, a tokom samita očekuje se njihov novi susret. Istovremeno, Tramp nastavlja pritisak na članice NATO-a da povećaju izdvajanja za odbranu, dok njegove izjave o italijanskoj premijerki Đorđi Meloni dodatno podižu političke tenzije pred početak skupa.

Da li će NATO doneti odluke koje mogu promeniti tok rata?

Koliko su ukrajinski udari na rusku teritoriju promenili odnos snaga?

Da li postoji realna šansa za pregovore ili očekujemo novu eskalaciju sukoba?



gosti "Usijanja":

Boško Jakšić, novinar

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu