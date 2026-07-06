Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut i ministar odbrane Bratislav Gašić obišli su danas pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Premijer Macut i ministar Gašić obilazak su započeli u bazi „Karaula”, dok su u nastavku posete zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem obišli pripadnike vojske angažovane u bazi „Merdare“.

Tokom obilaska, predsednik Vlade i ministar odbrane razgovarali su sa angažovanim pripadnicima vojske i tom prilikom upoznali se sa zadacima u njihovom rejonu odgovornosti, kao i sa aktuelnom situacijom na terenu. Predstavljeni su i rekonstruisani objekti - smeštajni kapaciteti i prateća infrastruktura, kojima su unapređeni uslovi života i rada pripadnika vojske angažovanih u bazama „Karaula“ i „Merdare“.

1/28 Vidi galeriju Obilazak pripadnika Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zahvalnost pripadnicima Vojske Srbije na profesionalnom radu u Kopnenoj zoni bezbednosti, ističući da obnova i modernizacija vojne infrastrukture predstavljaju ulaganje u poboljšanje uslova života i rada pripadnika koji svakodnevno izvršavaju najodgovornije zadatke.