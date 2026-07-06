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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac kraj spomen-obeležja u kasarni „Toplički ustanak“ u Kuršumliji.

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Foto: Ministarstvo odbrane

Ceremoniji upriličenoj u znak sećanja na pripadnike 354. pešadijske brigade koji su poginuli tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine, prisustvovali su načelnik Operativne uprave (J-3) Generalštaba Vojske Srbije brigadni general Vladan Milosavljević, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i zamenik komandanta Treće brigade kopnene vojske pukovnik Branislav Stevanović.

Tom prilikom istaknuto je da sećanje na stradale pripadnike Vojske Srbije predstavlja trajnu obavezu države i naroda, kao i da će Republika Srbija nastaviti da neguje kulturu pamćenja i sa posebnim poštovanjem čuva uspomenu na sve koji su dali život za odbranu slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje.

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