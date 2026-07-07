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Mlađi punoletnici, sve češće su na margini zakona. Poslednja dva slučaja šokirala su javnost, kada je devetnaestogodišnja devojka pokušala da ubije očuha, dok je sa druge strane momku istog godišta određen pritvor zbog saučesništva u ubistva 40- ogodišnjeg Aleksandra Lazića iz Stare Pazove.

Zbog čega se mlada populacija odlučuje na kriminalne puteve i šta ih navodi na stramputicu, za emisiju "Redakcija", govorio je Nenad Ljubišić - Udruženje policije.

- Nažalost, kao što ste rekli, svedoci smo porasta brutalnosti među maloletnicima u proteklom periodu. Ta brutalnost dolazi iz više razloga. Pre svega, na društvenim mrežama sve češće nailazimo na sadržaje koji promovišu nasilje. Maloletnici često posežu za brutalnim ponašanjem iz dva razloga - jedan je želja za dokazivanjem, a drugi zabluda da neće snositi posledice, odnosno da nisu odgovorni za svoje postupke - rekao je Ljubišić.

Nenad Ljubišić - Udruženje policije Foto: Kurir Televizija

Poseban pristup u radu sa maloletnicima

Istakao je da nadležne institucije u radu sa maloletnicima primenjuju poseban pristup, uz angažovanje posebno obučenih službenika i procedura prilagođenih ovoj osetljivoj kategoriji.

- Kada govorimo o reakciji države, moram da istaknem da je ona veoma dobra. Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa krajnje profesionalno, jer sa maloletnicima, bez obzira na to da li su izvršioci krivičnih dela ili žrtve, ne rade redovne policijske patrole, već posebno obučeni policijski službenici koji imaju znanja iz psihologije i pedagogije i poseduju sertifikate za rad sa maloletnim licima - kaže on.

Ljubišić je naglasio da je, pored rada policije, ključna uloga roditelja, škole i drugih institucija u sprečavanju nasilja, uz podsećanje da maloletnici stariji od 14 godina mogu snositi krivično-pravnu odgovornost za svoja dela.

- Policija reaguje kada se događaj već desi, otkriva izvršioce i obavlja svoj deo posla. Međutim, da bismo kao društvo sprečili ovakve negativne pojave, neophodno je da veću odgovornost preuzmu roditelji, škole i centri za socijalni rad. Roditelji moraju da znaju gde su im deca, šta rade, sa kim provode vreme i kakve sadržaje prate. Kada je reč o krivično-pravnoj odgovornosti, postoji česta zabluda da deca nisu odgovorna. Deca mlađa od 14 godina nisu krivično odgovorna, ali maloletnici uzrasta od 14 do 18 godina jesu i prema njima mogu biti izrečene različite vaspitne mere, pa čak i kazna maloletničkog zatvora - istakao je.

Foto: Shut

- Nijedan izvršilac krivičnog dela ne postaje prestupnik preko noći, pa tako ni maloletnici. Zato apelujem na roditelje da obrate pažnju na svoju decu - koje internet stranice posećuju, kako koriste društvene mreže i sa kim se druže. Moramo da budemo odgovorni, pre svega kao roditelji i kao društvo, a tek onda da očekujemo od države da preduzme mere iz svoje nadležnosti radi sprečavanja krivičnih dela i zaštite maloletnika. Fokus mora biti na socijalizaciji i vaspitanju dece u okviru porodice. Agresivno i devijantno ponašanje ne nastaje iznenada. Ono se može prepoznati na vreme ukoliko postoji razvijen, otvoren i kvalitetan odnos između roditelja i dece - za emisiju "Redakcija", zaključio je Ljubišić.

02:58 "NIJEDAN IZVRŠILAC KRIVIČNOG DELA NE POSTAJE PRESTUPNIK PREKO NOĆI!" Ljubišić o maloletničkom kriminalu: "Česta je zabluda da deca nisu odgovorna" Izvor: Kurir televizija

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