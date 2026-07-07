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Prema podacima Stambene agencije, u Čačku postoji oko 500 registrovanih stambenih zajednica koje imaju upravnika. Većina ih je iz reda stanara, dok je manji broj iz reda profesionalnih upravnika sa licencom. Za sve njih posao je isti, organizuju i vode poslove koji omogućavaju normalno funkcionisanje stambene zajednice. A pre svega da izvršavaju odluke stanara.

Sa kakvim izazovima se upravnici u Čačku susreću, za emisiju "Redakcija", otkrio je Zoran Novaković, profesionalni upravnik.

- Situacije koje upravnik zgrade rešava, a nisu tipične se kreću od rutinskih poslova koji su neophodni da bi zgrada normalno funkcionisala, do hitnih intervencija, poput izlivanja vode ili pucanja cevi. Naša obaveza je da stanarima dostavljamo mesečne obračune za održavanje, a po njihovom pozivu reagujemo kada se pojavi problem - rekao je Novaković.

Zoran Novaković, profesionalni upravnik Foto: Kurir Televizija

Najčešći problemi u zgradama

Kako je naveo, stanari se najčešće obraćaju upravnicima zbog različitih svakodnevnih problema koji zahtevaju brzu reakciju i organizaciju rešenja.

- Najčešće su to prijave zbog buke - tokom vremena predviđenog za odmor ili u večernjim satima, kada neko buši, lupa ili izvodi radove u stanu. Tu su i kvarovi poput prodora vode, pucanja cevi ili problema sa grejanjem. Naš posao je da organizujemo rešavanje problema, bilo da je potrebno kontaktirati nadležno javno preduzeće ili angažovati majstora kako bi kvar bio otklonjen što pre - kaže on.

Novaković je istakao da postoje situacije u kojima stanari očekuju pomoć, ali koje nisu u njegovoj nadležnosti, već zahtevaju reakciju drugih institucija.

- Dešava se da nas stanari zovu zbog stvari koje nisu u našoj nadležnosti. Na primer, prijave da im je neko ukrao cveće ili da neko narušava javni red i mir. U takvim situacijama upućujemo ih da se obrate policiji, jer upravnik nema ovlašćenja da legitimiše građane, privodi bilo koga ili na bilo koji način primenjuje prinudu. Tokom letnjih meseci česte su i žalbe na buku koju prave deca koja se do kasno uveče igraju ispred zgrade. Možemo da razgovaramo sa onima koji prave buku i pokušamo da pronađemo rešenje, ali nemamo ingerencije da preduzimamo mere - za to je nadležna policija - naveo je.

Foto: Shutterstock

- Slična je situacija i sa parkiranjem oko zgrade. Iako su stanari često vlasnici zemljišta oko objekta, ono u mnogim slučajevima nije uređeno niti zvanično određeno kao parking prostor. Tada kontrolu sprovode policija ili komunalna milicija, koje mogu naložiti uklanjanje vozila i izreći kazne ukoliko su automobili parkirani na zelenim ili drugim javnim površinama - za emisiju "Redakcija", objasnio je Novaković.

02:10 Niti smo policija, niti možemo da hapsimo! Profesionalni upravnik zgrada otvoreno o bizarnim zahtevima stanara: "Zovu nas i kada im neko ukrade cveće" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs