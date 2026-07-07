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Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta na važnijim putnim pravcima zbog turističke sezone, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Savetuje se da se pre polaska na put pogledaju informacije o aktuelnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima.

Horgoš

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Foto: AMSS kamere printscreen

Kakvo je trenutno stanje na svim graničnim prelazima u Srbiji možete pogledati ovde

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Pre puta treba proveriti tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, kao i posedovanje svih neophodnih dokumenata.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Trenutno nema zadržavanja na naplatnim rampama, kao i na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila, dodao je AMSS.

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Izlaz iz Severne Makedonije ka grčkom Evzoniju 

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Foto: Uživokamere.com

Kurir.rs/AMSS kamere

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