Pre puta treba proveriti tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, kao i posedovanje svih neophodnih dokumenata.
stanje na putevima
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Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta na važnijim putnim pravcima zbog turističke sezone, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).
Savetuje se da se pre polaska na put pogledaju informacije o aktuelnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima.
Horgoš
Foto: AMSS kamere printscreen
Gradina
Foto: AMSS kamere printscreen
Pre puta treba proveriti tehničku ispravnost vozila, stanje pneumatika, svetlosne signalizacije, kao i posedovanje svih neophodnih dokumenata.
Preševo
Foto: AMSS kamere printscreen
Trenutno nema zadržavanja na naplatnim rampama, kao i na graničnim prelazima za putnička i teretna vozila, dodao je AMSS.
Izlaz iz Severne Makedonije ka grčkom Evzoniju
Foto: Uživokamere.com
Kurir.rs/AMSS kamere
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