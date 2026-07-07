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Svi oni koji planiraju letovanje u Crnoj Gori, trebalo bi da znaju se od 1. jula, pa sve do 1. oktobra, sprovodi velika preventivno-represivna kampanju crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova na putevima pod nazivom "Živi, ne žuri", a sa ciljem da se sačuvaju ljudski životi, što znači da će na više lokacija vozače u "zasedi" čekati policijske patrole i presretači.

Pogledajte i koje su to tačno lokacije.

Vozači će biti obaveštavani o lokacijama

Cilj akcije saobraćajne policije Crne Gore nije "lov na vozače", već bezbednost u saobraćaju, napominju iz MUP-a.

- Za razliku od dosadašnje prakse, građani će biti obaveštavani na kojim putnim pravcima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja. To radimo zato što cilj ove kampanje nije da bilo koga iznenadimo ili kaznimo po svaku cenu, već da utičemo na promenu ponašanja, da podstaknemo vozače da uspore, poštuju propise i bezbedno stignu na svoje odredište - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović.

MUP će na dvodnevnom nivou objavljivati raspored pojačanih kontrola.

Lokacije na kojima će biti presretači i patrole

- Neprilagođena brzina, preticanje na nedozvoljenim mestima, vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavljaju najčešće uzroke najtežih saobraćajnih nezgoda i Crnoj Gori - napominje ministar Šaranović.

Upravo zato, tokom trajanja kampanje svakodnevno će se sprovoditi pojačane kontrole na najfrekventnijim putnim pravcima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije, a javnost će biti blagovremeno informisana o rasporedu kontrola i rezultatima sprovedenih aktivnosti.

Mobilne jedinice biće angažovane na auto-putu "Princeza Ksenija", kao i na pravcima Podgorica–Danilovgrad–Nikšić, Podgorica–Virpazar i Podgorica–Cetinje. Poseban akcenat na magistrali Podgorica–Cetinje–Budva. Pojačane kontrole biće i na putu ka Baru i Nikšiću.

Neke od lokacija na kojim će se u narednom periodu, tačnije sve do 1. oktobra sprovoditi pojačana saobraćajna kontrola na putevima, prema navodima crnogorskih medija, jesu:

Regionalni centar bezbednosti (RCB) "Jug":

Herceg Novi: Magistrala Igalo–Kamenari, uz pojačane alkotestove u noćnim satima u gradu.

Kotor: Magistrala Lipci–Kotor–Radanovići.

Tivat: Fokus na motocikliste i brzinu na potezu Lepetani–Donja Lastva–Radanovići.

Budva: Putni pravci ka Cetinju i Petrovcu.

Bar i Ulcinj: Pojačano prisustvo na putu Bar–Ulcinj i prema Adi Bojani.

RCB "Zapad":

Patrole "Piva“ i "Tara“ pokrivaće pravce Nikšić–Vilusi–Risan, Šavnik–Žabljak, te dionicu Šćepan Polje–Plužine–Nikšić. Posebne radarske kontrole biće na putu ka Đurđevića Tari i u samom Pljevljima.

RCB "Sever":

Patrole "Lim" kontrolisaće put Bijelo Polje–Berane (uključujući Zaton i Bioču). Na području Kolašina i Mojkovca kontrole će biti na magistrali prema Podgorici i Bijelom Polju, dok će u Rožajama, Andrijevici i Gusinju policija biti raspoređena na glavnim gradskim i magistralnim pravcima.

Iz MUP Crne Gore napominju da su navedene lokacije planirani pravci, ali će se patrole tokom dana i noći kontinuirano premeštati u skladu sa stanjem na terenu. Presretači će raditi 24 sata dnevno.

Kolike su kazne u Crnoj Gori

U Crnoj Gori za prekoračenje brzine od 90 kilometara van, odnosno, 70 kilometara na čas unutar naselja, predviđen kazna od 2.000 evra i ona može biti zamenjena kaznom zatvora od 60 dana.

Za samo 0,5 promila alkohola u krvi tokom vožnje na crnogorskim putevima možete platiti kaznu od 200 evra. Ako u krvi imate do jednog promila alkohola kazna ide do čak 2.000 evra, a ako ste u Crnoj Gori za volanom sa više od jednog promila alkohola, čeka vas zatvor od 60 dana.

Korišćenje telefona bez hands-free opreme u Crnoj Gori se kažnjava od 60 do 150, a ako vam dete mlađe od 5 godina nije u sigurnosnom sedištu sledi kazna od 40 do 100 evra.

Kurir/ Blic