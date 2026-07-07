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Malo je hotela u Antalijskoj regiji koji na prvi pogled ostavljaju utisak da ste zakoračili u veliki mediteranski park. Dok većinu resorta karakterišu prostrani bazeni i uređene plaže, IC Hotels Green Palace 5★ izdvaja se nečim što je danas sve ređe – gotovo 93.000 m² zelenila, visokim palmama, borovima i prirodnim hladom koji prati gotovo svaki korak, od ulaza u hotel pa sve do peščane plaže.

Foto: Promo

Upravo zbog toga boravak ovde ima potpuno drugačiju atmosferu. Umesto vrelih betonskih staza, šetnje vode kroz uređene vrtove, mirisno mediteransko rastinje i prostrane travnjake, pa se odmor odvija u prirodnom hladu i okruženju koje pruža osećaj mira i privatnosti. Upravo zato IC Hotels Green Palace 5★ važi za jedan od najzelenijih resorta u oblasti Kundu.

Smešten na sopstvenoj peščanoj plaži, u jednoj od najpoznatijih turističkih regija Antalije, hotel je udaljen oko 15 kilometara od aerodroma i oko 25 kilometara od starog gradskog jezgra. Zahvaljujući odličnoj lokaciji, podjednako odgovara gostima koji žele da uživaju u mirnom odmoru uz more, ali i onima koji žele da izdvoje dan za obilazak istorijske Antalije.

Foto: Promo

Nakon šetnje kroz mediteranske vrtove otvara se privatna peščana plaža duga oko 200 metara, uređena za bezbrižno uživanje uz more. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri uključeni su u cenu boravka, dok su gostima koji žele dodatni komfor na raspolaganju i paviljoni na plaži uz doplatu. Upravo spoj prirodnog hlada i neposredne blizine mora daje ovom delu resorta poseban ugođaj.

Hotel je otvoren 2003. godine, a kroz nekoliko pažljivo sprovedenih renoviranja dobio je moderan izgled, zadržavajući pritom svoj prepoznatljiv karakter. Poslednjih godina obnovljeni su glavni restoran, smeštajne jedinice, aqua park, mini klub, spa centar, lobi, konferencijske sale, kao i deo plaže, restorana i barova. Danas se kompleks prostire na oko 93.000 m² i raspolaže sa 429 smeštajnih jedinica, među kojima se nalaze standardne i porodične sobe, junior apartmani, luksuzni apartmani i predsednički apartman.

Foto: Promo

Gastronomija je još jedan od razloga zbog kojih se gosti rado vraćaju ovom hotelu. Pored glavnog restorana Sofra, na raspolaganju je pet à la carte restorana sa različitim konceptima kuhinje – od vrhunskih steak specijaliteta i sveže ribe, preko meksičkih ukusa, do japanske gastronomije. Tokom dana dostupni su brojni barovi, snack punktovi, tradicionalne turske palačinke, peciva, poslastice i sladoled, pa se gotovo svaki deo kompleksa pretvara u prijatno mesto za predah i osveženje.

Foto: Promo

Hotel posluje na bazi High End All Inclusive usluge koja obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćni obrok u glavnom restoranu, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, dečiji i dijetalni bife, roštilj, peciva, tradicionalne turske palačinke na više punktova tokom dana, kao i sladoled u periodu od 10 do 18 časova. Koncept je osmišljen tako da gostima tokom čitavog dana omogući raznovrsnu ponudu hrane i pića, bez potrebe da napuštaju resort.

Porodice sa decom ovde će pronaći gotovo sve što je potrebno za bezbrižan odmor. Baby Club, Mini Club i Teen’s Club organizuju aktivnosti prilagođene različitim uzrastima, dok dečiji bazeni, igrališta, igraonice, mini disko i poseban dečiji restoran omogućavaju da i najmlađi gosti imaju sadržajan i ispunjen dan. Roditelji za to vreme mogu bezbrižno uživati na plaži, uz bazen ili u wellness centru.

Foto: Promo

Ljubiteljima aktivnog odmora na raspolaganju su veliki glavni bazen, Oasis bazen, bazen za animacije, zatvoreni bazen, tri otvorena i jedan zatvoreni dečiji bazen, kao i aqua park otvoren 2018. godine. Tokom dana organizuju se tenis, odbojka na plaži, mini golf, badminton, aerobik, pilates, streljaštvo, boćanje, pikado i brojne druge aktivnosti, dok večernje sate upotpunjuju animacioni programi, muzika uživo i diskoteka.

Za potpuno opuštanje gostima su na raspolaganju spa centar sa turskim kupatilom, saunom, relax zonom i fitness centrom, dok su uz doplatu dostupni različiti tretmani, masaže i rituali nege tela.

Foto: Promo

IC Hotels Green Palace 5★ predstavlja izbor za putnike koji žele više od klasičnog letovanja. Spoj bogatog zelenila, uređene peščane plaže, kvalitetne High End All Inclusive usluge i sadržaja za sve generacije stvara atmosferu u kojoj se odmor odvija sporije, opuštenije i upravo onako kako leto na Mediteranu treba da izgleda.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu 1 A Travel , dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu1 A Travel Green .

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1 A Travel BiH .

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju Kontakt centar: 011 655 78 00.