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U vrelim letnjim noćima san često dolazi teže nego inače, a mnogi se bude umorni već posle nekoliko sati odmora. Kada temperatura u spavaćoj sobi ne pada ni tokom noći, svaka vrsta rashlađivanja postaje dragocena.

Pored preventivnih mera, poput laganih i upijajućih jastuka, posteljine, pravovremenog provetravanja i pametnog korišćenja zavesa i roletni, glavna dilema ostaje ista: šta je bolji izbor za spavaću sobu, ventilator ili klima?

Klima uređaj u spavaćoj sobi: prednosti i mane

Klima uređaji mogu biti fiksno instalirani (split sistemi ili toplotne pumpe) ili mobilni, i rade uz pomoć rashladnih sredstava. Oni usisavaju vazduh iz prostorije, provode ga kroz rashladni element, uklanjaju vlagu i vraćaju ohlađen vazduh. Time se poboljšava cirkulacija vazduha i smanjuje vlažnost, što posebno prija u uslovima visoke vlažnosti.

Neki klima uređaji dodatno poboljšavaju kvalitet vazduha tako što filtriraju polen, patogene i zagađivače iz vazduha. Fiksni sistemi, poput split uređaja ili toplotnih pumpi, mogu i da hlade i da greju, a takvu funkciju imaju i neki mobilni modeli.

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Prednosti klima uređaja:

Brzo i efikasno hlade celu prostoriju

Poboljšavaju kvalitet vazduha

Mogu i da greju, uz preciznu regulaciju temperature

Nedostaci klima uređaja: Skupi su i zahtevaju održavanje

Troše dosta struje

Mogu biti bučni

Mobilni modeli su teški i glomazni

Isušuju vazduh

Zbog rashladnih gasova nisu baš ekološki prihvatljivi Ventilator u spavaćoj sobi: prednosti i mane

S druge strane, ventilatori su danas prisutni u gotovo svakom domu i kancelariji i tokom vrućih dana obezbeđuju kretanje vazduha uz veoma malu buku. Troše znatno manje struje od klima uređaja i lako se premeštaju, sve dok kabl to dozvoljava.

Najjeftiniji ventilatori mogu se naći već od oko 20 evra, ali su često bučniji, dok skuplji modeli nude filtere vazduha i bezbedniji dizajn bez rotirajućih lopatica. Postoje i plafonski ventilatori, ali su ređi.

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Prednosti ventilatora: Jeftini su i jednostavni za korišćenje

Ne zahtevaju instalaciju

Troše malo struje

Relativno su tihi

Laki su i prenosivi Nedostaci ventilatora: Ne hlade vazduh efikasno

Nemaju filtraciju vazduha

Mogu širiti polen i mikroorganizme

Ne smanjuju vlažnost vazduha

Modeli sa lopaticama mogu biti opasni za decu Zaključak: zavisi od uslova

Sve zavisi od toga kakva je klima u vašem prostoru i koliko je vazduh vlažan. Optimalna vlažnost vazduha je između 40 i 60 odsto, a idealna temperatura za spavanje između 16 i 18 stepeni.

Ako je provetravanje tokom dana nemoguće, a soba ostaje vruća, i ventilator i klima uređaj mogu biti od velike pomoći. Ventilatori su bolji u suvom vazduhu jer stvaraju prijatan osećaj strujanja, dok klima uređaji bolje funkcionišu u toplim i vlažnim uslovima.

Važno je da se vazdušni mlaz ne usmerava direktno ka telu, jer dugotrajno može izazvati iritaciju očiju i mišićne napetosti, a kod klima uređaja čak i prehladu. Takođe, uređaje je najbolje koristiti na nižim podešavanjima radi uštede energije i manje buke.

Za oba uređaja važi i pravilo redovnog čišćenja, kako ne bi postali izvor prašine, polena i mikroorganizama.