Slušaj vest

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević sa saradnicima, gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem i visokopreosvećenim mitropolitom niškim Arsenijem, obišao je pravoslavne volontere koji deluju u okviru zdravstvenog sistema.

UKC Niš i crkva
Foto: UKC Niš

Tom prilikom poslata je jasna i snažna poruka da UKC Niš i Grad Niš pravoslavlje ne neguju samo kao deo tradicije, već kao živi temelj sabornosti, identiteta i odgovorne brige o svakom čoveku.

UKC Niš i crkva4.jpg
Foto: UKC Niš

Pravoslavni volonteri, koji već dve godine deluju u UKC Niš, predstavljaju važan oslonac pacijentima, posebno u jedinicama intenzivne nege, gde su reč utehe, razgovor i ljudska pažnja često podjednako značajni kao i sama terapija.

UKC Niš i crkva.jpg
Foto: UKC Niš

- Ovo je primer kako se vrednosti pretvaraju u konkretna dela. Briga o čoveku je i ostaje suština svakog ozbiljnog i odgovornog sistema - poručio je doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora UKC Niš.

Ne propustiteDruštvoNIŠ HITNO REAGOVAO NA APEL DEČIJIH KLINIKA U BEOGRADU! Lazarević i Pavlović: Krv za našu decu je naša moralna obaveza
25486.jpg
DruštvoGrad Niš I UKC na 4. akciji preventivnih pregleda u Knez selu! Lazarević i Pavlović: UKC smo svi mi – mi smo tamo gde je narod FOTO
UKC.jpg
DruštvoDržava ne čeka, država leči: Jug Srbije dobio Centar za terapiju bola! Pavlović i Lazarević: Pacijent ne sme da trpi, sistem reaguje odmah
UKC Niš.jpeg
DruštvoUKC Niš uvodi direktnu liniju sa rukovodstvom! Dr Lazarević: "Niko ne sme da bude vraćen, svaki čovek mora da bude saslušan!
Dr Milan Lazarević, UKC Niš