Slušaj vest

Direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević sa saradnicima, gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem i visokopreosvećenim mitropolitom niškim Arsenijem, obišao je pravoslavne volontere koji deluju u okviru zdravstvenog sistema.

Foto: UKC Niš

Tom prilikom poslata je jasna i snažna poruka da UKC Niš i Grad Niš pravoslavlje ne neguju samo kao deo tradicije, već kao živi temelj sabornosti, identiteta i odgovorne brige o svakom čoveku.

Foto: UKC Niš

Pravoslavni volonteri, koji već dve godine deluju u UKC Niš, predstavljaju važan oslonac pacijentima, posebno u jedinicama intenzivne nege, gde su reč utehe, razgovor i ljudska pažnja često podjednako značajni kao i sama terapija.

Foto: UKC Niš