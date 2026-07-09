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Decenijama je znamo samo kroz stihove. Zamišljali smo njene crte lica dok smo slušali kako "tamo u bašči, u hladu jasmina" stajaše s ibrikom u ruci... Sve dok iz prašnjave porodične arhive nije izronila stara, vlagom oštećena fotografija.

Aleksa Šantić i njegov Mostar Foto: Privatna arhiva, Ponta shots/Shutterstock

Emina, ćerka uglednog mostarskog imama Saliha Sefića... Imala je svega četrnaest godina kada ju je veliki srpski pesnik, a njen komšija Aleksa Šantić, zapisao u večnost, očaran njenom lepotom.

Fascinacija, a ne zabranjena ljubav

Mnogi i danas veruju da su Šantić i lepa Emina imali tajnu romansu. Istina je, međutim, sasvim drugačija - između njih nikada nije izgovorena ni jedna jedina reč! U strogo patrijarhalnom Mostaru s početka 20. veka, bilo kakav kontakt između pravoslavca i ćerke muslimanskog dostojanstvenika bio je apsolutno društveno neprihvatljiv. Nije to bila ljubavna veza, već čista, jednostrana umetnička fascinacija estetikom i nestvarnom pojavom mlade komšinice.

Šantić je voleo drugu ženu...

Originalna Eminina fotografija kako je sačuvana, u vlasništvu njene unuke Alme Ferović Fazlić Foto: Printscreen/Alma Ferović Fazlić

Inspirisan prizorom iz avlije pune đula, Šantić je napisao čuvenu "Eminu", a kada je 1902. objavljena u časopisu "Kolo", ceo Mostar je znao kome su stihovi posvećeni. Ipak, umesto skandala i osuda, Šantićeva poezija bila je toliko snažna da je ućutkala svaki čaršijski trač.

Stvarni život Šantićeve muze

Nasuprot stihovima i potonjoj melodiji koja ih je uvukla u sve kafane i birtije, Emina je živela veoma tradicionalno. Nije prošlo dugo, udala se za Avdu Koludera, bogatog mostarskog trgovca i posednika. Postala je majka čak četrnaestoro dece, od kojih je osmoro poživelo. Vodila je miran, povučen život, potpuno posvećena porodici.

Jedna od verzija restauracije originalne Eminine fotografije Foto: Gemini ilustracija

O pesmi koja ju je proslavila ćutala je do duboke starosti, a i tada je samo skromno priznala da je znala da pesnik često prolazi pored njene kuće i naglasila da nikada nisu razmenili ni jedan jedini pozdrav.

Kako je oživeo njen lik

Aleksa Šantić je preminuo 1924. Emina ga je nadživela pune 43 godine. Dugo nismo znali u koga je to pesnik zapravo gledao preko zida. Vreme je bilo nemilosrdno prema jedinoj uspomeni, emulzija na staroj staklenoj ploči bila je gotovo potpuno uništena vlagom.

Veštačka inteligencija Eminu vidi različito, u zavisnosti od programa koji se koristi Foto: Gemini ilustracija

Međutim, zahvaljujući Emininoj praunuci, Almi Ferović-Fazlić, ploča je sačuvana. Pokušali smo da fotografiju retuširamo pomoću veštačke inteligencije, ali i AI je različito vidi u zavisnosti koja se aplikacija koristi. U svakom slučaju, zasigurno je bila lepotica kada je Aleksu očarala, a on ju je gledao uživo skoro svakog dana.