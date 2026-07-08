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Mnogi građani Srbije pred polazak na letovanje proveravaju rezervacije, uplaćene aranžmane i prtljag, ali zaboravljaju jedan od najvažnijih detalja, rok važenja pasoša. Upravo zbog toga svake godine pojedini putnici budu vraćeni sa graničnih prelaza ili aerodroma i ostanu bez odmora.

Najviše nedoumica vlada kada je reč o Grčkoj, najpopularnijoj letnjoj destinaciji naših turista. Često se postavlja pitanje da li će biti problem ako pasoš ističe mesec ili dva nakon putovanja. Odgovor je, može biti.

Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Srbije, za ulazak u Grčku pasoš mora da važi najmanje tri meseca od datuma planiranog napuštanja zemlje. Isto pravilo važi i za decu.

Ovaj uslov nije uveden bez razloga. Građani Srbije mogu bez vize da borave u zemljama Šengenskog prostora do 90 dana, pa nadležni organi proveravaju da li putna isprava ostaje važeća i nakon planiranog završetka putovanja. Tokom letnje turističke sezone kontrole su posebno rigorozne, pa putnici kojima pasoš ne ispunjava propisani rok mogu biti vraćeni već na aerodromu ili granici.

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Slična pravila važe i za većinu drugih omiljenih destinacija naših turista. Za Bugarsku, Italiju, Kipar i Maltu pasoš takođe mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog izlaska iz zemlje.

Kada je reč o Turskoj, uslov je stroži, pasoš mora da važi najmanje šest meseci.

Za putovanje u Egipat srpskim državljanima potrebna je viza. Turistička viza se u većini slučajeva može dobiti po dolasku na aerodrome u turističkim centrima poput Hurgade i Šarm el Šeika, ali je pre putovanja neophodno proveriti sve uslove ulaska i važenje putne isprave.